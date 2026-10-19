W poprzednim odcinku Greg dopadł Weronikę, obraził ją i zagroził, że zrobi wszystko, by odzyskać córkę. Jagoda odwiedziła w szpitalu mamę i wypytywała ją o rzekomy romans. Ewelina potwierdziła te informacje i obiecała, że spróbuje naprawić sytuację. Wkrótce pojawił się jednak jej mąż, który namawiał ją do powrotu. Włodek i Monika martwili się o Bogdana, który zniknął po powrocie od rodziny ze Szwajcarii. Gdy Zięba i jego córka dotarli do Berga, zastali go w rozsypce. Mężczyzna topił smutki w alkoholu po rozpadzie małżeństwa. Tymczasem nieznajomy w barze na Wspólnej ostrzegł Romana, że Dorota Zakrzewska, wspólniczka Włodka, jest złodziejką i mężobójczynią. Ula zaczęła konsultacje z wykładowcą histologii, Wysockim, który wyraźnie ją polubił. Kamil tak wszystko zaplanował, by z Łucją mogli postarać się o dziecko. Wysłał Krystynę na koncert z Juliuszem, a Anię zostawił pod opieką babci. Co wydarzy się dalej?

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„Na Wspólnej” odcinek 4301 - streszczenie

Klusek poinformuje Cieślików, że śledztwo w sprawie włamania do piwnicy sąsiadki zostanie zamknięte. Monika i Damian dowiedzą się, że starszej pani zginęły rodzinne pamiątki. Kajtek, wracając ze szkoły, zauważy mężczyznę włamującego się do mieszkania pani Janiny. Wkrótce potem znajdzie kobietę nieprzytomną na podłodze. Kalski zatrzyma córkę w drodze do szkoły i oznajmi jej, że wracają do domu. Obok niego będzie siedziała Ewelina. Weronika dowie się od syna, że Jagoda się wyprowadziła, więc pojedzie do szpitala. Na miejscu okaże się, że Kalska wypisała się na własne żądanie. Roztocka zjawi się pod domem Kalskich i zapowie Gregowi, że nie odejdzie, dopóki nie porozmawia z jego żoną. Roman przekaże Włodkowi złe informacje o Dorocie, ale Zięba nie uwierzy, że kobieta mogła zabić męża dla majątku. Hoffer namówi Bogdana, by dyskretnie ją sprawdził. Bogdan nabierze jeszcze większych podejrzeń, gdy zobaczy Włodka wręczającego Elenie pieniądze.

„Na Wspólnej” odcinek 4301 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4301. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 27 października 2026 roku, na antenie TVN. Początek zaplanowano na godzinę 20:15. Wtedy okaże się, co Kajtek zastanie w mieszkaniu pani Janiny.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Bohaterowie zmagają się z problemami rodzinnymi, sprawami zawodowymi, konfliktami, chorobami, zdradami i trudnymi powrotami. Serial opowiada o losach kilku powiązanych ze sobą rodzin oraz innych mieszkańców Wspólnej. Codzienne sprawy często mieszają się tu z dramatami, które wystawiają relacje bohaterów na próbę. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg

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