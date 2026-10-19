W poprzednim odcinku Julka miała problem w domu. Gdy ani jej matka, ani Kacper nie odbierali telefonów, dziewczyna zadzwoniła do Pawła. Wkrótce dołączyła do nich Marysia, a niewielka katastrofa zamieniła się w nastrojowy wieczór. Zadowoloną trójkę po powrocie z pracy zastał Kacper. Emilka czuła się samotna, co odbiło się na jej pracy. Widok Norberta wtulonego w Ilonę całkowicie wyprowadził ją z równowagi, dlatego ukojenia szukała w kieliszku wina. Marta martwiła się o Szymona, a gdy dowiedziała się o kosztownej eksperymentalnej terapii za granicą, bez wiedzy męża założyła internetową zbiórkę pieniędzy. Co przyniesie kolejny odcinek?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Pierwsza miłość” odcinek 4272 - streszczenie

Krystian i Karol zajmą się Ewą, dbając o zdrową dietę, treningi i odpoczynek. Krystian zastąpi też matkę przy porządkach w Barbarianie, nieświadomy, że szykuje mu ona niespodziankę. Kacper przeprosi Marysię za swoją zazdrość, ale wciąż będzie miał żal o nagłe pojawienie się Pawła, które pokrzyżowało ich starania o dziecko. Gdy Marysia poprosi o czas, Kacper obmyśli przewrotny plan. Janek będzie chciał zjednać sobie synów Kingi i zdobędzie bilety na koncert popularnego zespołu. Maciek nie ukryje ekscytacji, a reakcja Tomka okaże się zaskakująca.

„Pierwsza miłość” odcinek 4272 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4272. odcinek „Pierwszej miłości” będzie można obejrzeć 26 października 2026 roku na antenie Polsatu. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. W tym odcinku ważne decyzje podejmą między innymi Marysia, Kacper, Krystian i Janek.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterów łączą relacje rodzinne, przyjaźnie, romanse oraz sprawy zawodowe. W ich życiu pojawiają się rozstania, powroty, zdrady, rodzinne tajemnice i kryminalne intrygi. Ważną częścią historii jest kontrast między miejskim życiem a bardziej swojskim światem Wadlewa. W serialu grają m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski

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