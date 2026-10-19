Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4272

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-10-19 7:38

W 4272. odcinku „Pierwszej miłości” Kacper przeprosi Marysię za swoją zazdrość, ale nie przestanie myśleć o Pawle. Gdy Marysia poprosi go o czas, Kacper wpadnie na przewrotny pomysł. Czy jego plan jeszcze bardziej skomplikuje ich relację?

W poprzednim odcinku Julka miała problem w domu. Gdy ani jej matka, ani Kacper nie odbierali telefonów, dziewczyna zadzwoniła do Pawła. Wkrótce dołączyła do nich Marysia, a niewielka katastrofa zamieniła się w nastrojowy wieczór. Zadowoloną trójkę po powrocie z pracy zastał Kacper. Emilka czuła się samotna, co odbiło się na jej pracy. Widok Norberta wtulonego w Ilonę całkowicie wyprowadził ją z równowagi, dlatego ukojenia szukała w kieliszku wina. Marta martwiła się o Szymona, a gdy dowiedziała się o kosztownej eksperymentalnej terapii za granicą, bez wiedzy męża założyła internetową zbiórkę pieniędzy. Co przyniesie kolejny odcinek?

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„Pierwsza miłość” odcinek 4272 - streszczenie

Krystian i Karol zajmą się Ewą, dbając o zdrową dietę, treningi i odpoczynek. Krystian zastąpi też matkę przy porządkach w Barbarianie, nieświadomy, że szykuje mu ona niespodziankę. Kacper przeprosi Marysię za swoją zazdrość, ale wciąż będzie miał żal o nagłe pojawienie się Pawła, które pokrzyżowało ich starania o dziecko. Gdy Marysia poprosi o czas, Kacper obmyśli przewrotny plan. Janek będzie chciał zjednać sobie synów Kingi i zdobędzie bilety na koncert popularnego zespołu. Maciek nie ukryje ekscytacji, a reakcja Tomka okaże się zaskakująca.

„Pierwsza miłość” odcinek 4272 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4272. odcinek „Pierwszej miłości” będzie można obejrzeć 26 października 2026 roku na antenie Polsatu. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. W tym odcinku ważne decyzje podejmą między innymi Marysia, Kacper, Krystian i Janek.

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„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterów łączą relacje rodzinne, przyjaźnie, romanse oraz sprawy zawodowe. W ich życiu pojawiają się rozstania, powroty, zdrady, rodzinne tajemnice i kryminalne intrygi. Ważną częścią historii jest kontrast między miejskim życiem a bardziej swojskim światem Wadlewa. W serialu grają m.in.:

  • Aneta Zając jako Marysia
  • Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
  • Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
  • Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
  • Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
  • Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
  • Karol Strasburger jako Karol Weksler
  • Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
  • Lech Dyblik jako Roman Kłosek
  • Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
  • Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
  • Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski
Marta i Szymon patrzą z przejęciem w ekran laptopa. O ich problemach w Pierwszej miłości przeczytasz na SE Superseriale.
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