Spis treści
W poprzednim odcinku Julka miała problem w domu. Gdy ani jej matka, ani Kacper nie odbierali telefonów, dziewczyna zadzwoniła do Pawła. Wkrótce dołączyła do nich Marysia, a niewielka katastrofa zamieniła się w nastrojowy wieczór. Zadowoloną trójkę po powrocie z pracy zastał Kacper. Emilka czuła się samotna, co odbiło się na jej pracy. Widok Norberta wtulonego w Ilonę całkowicie wyprowadził ją z równowagi, dlatego ukojenia szukała w kieliszku wina. Marta martwiła się o Szymona, a gdy dowiedziała się o kosztownej eksperymentalnej terapii za granicą, bez wiedzy męża założyła internetową zbiórkę pieniędzy. Co przyniesie kolejny odcinek?
„Pierwsza miłość” odcinek 4272 - streszczenie
Krystian i Karol zajmą się Ewą, dbając o zdrową dietę, treningi i odpoczynek. Krystian zastąpi też matkę przy porządkach w Barbarianie, nieświadomy, że szykuje mu ona niespodziankę. Kacper przeprosi Marysię za swoją zazdrość, ale wciąż będzie miał żal o nagłe pojawienie się Pawła, które pokrzyżowało ich starania o dziecko. Gdy Marysia poprosi o czas, Kacper obmyśli przewrotny plan. Janek będzie chciał zjednać sobie synów Kingi i zdobędzie bilety na koncert popularnego zespołu. Maciek nie ukryje ekscytacji, a reakcja Tomka okaże się zaskakująca.
„Pierwsza miłość” odcinek 4272 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4272. odcinek „Pierwszej miłości” będzie można obejrzeć 26 października 2026 roku na antenie Polsatu. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. W tym odcinku ważne decyzje podejmą między innymi Marysia, Kacper, Krystian i Janek.
„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterów łączą relacje rodzinne, przyjaźnie, romanse oraz sprawy zawodowe. W ich życiu pojawiają się rozstania, powroty, zdrady, rodzinne tajemnice i kryminalne intrygi. Ważną częścią historii jest kontrast między miejskim życiem a bardziej swojskim światem Wadlewa. W serialu grają m.in.:
- Aneta Zając jako Marysia
- Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
- Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
- Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
- Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
- Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
- Karol Strasburger jako Karol Weksler
- Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
- Lech Dyblik jako Roman Kłosek
- Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
- Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
- Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski