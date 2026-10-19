W poprzednim odcinku Kalski dopadł Jagodę pod szkołą i przekonywał ją, że rozgniewał się na Ewelinę przez jej romans oraz chęć porzucenia rodziny. Wieczorem zapłakaną dziewczynę zauważyła Weronika, ale córka Eweliny nie chciała z nią rozmawiać. Weronika i Lew zastanawiali się, jak wesprzeć Kalską w tej trudnej sytuacji. Leśniewski nie krył wzburzenia sprawą Stefanka, a Iga próbowała przekonać chłopca, że nie popełnił przestępstwa. Marta bała się, że w darknecie krążą zdjęcia jej synka. Po upojnej nocy Judyta zrobiła Fabianowi awanturę o wyłączenie jej telefonu. Gwiazdor obraził się na Bradecką i nie było wiadomo, czy pomoże jej w rozmowie z Baliszewskim. Roman sprzeciwił się zmianie wystroju baru, którą forsowała Dorota, ale Monika zakończyła spór, zachwycona wizualizacją planowanych prac. Hoffer zrozumiał też, że Włodek wciąż cierpi po stracie żony.

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„Na Wspólnej” odcinek 4300 - streszczenie

Greg dopadnie Weronikę, obrazi ją i zagrozi, że zrobi wszystko, by odzyskać córkę. Jagoda odwiedzi mamę w szpitalu i zapyta ją o rzekomy romans. Ewelina potwierdzi tę informację oraz obieca, że spróbuje naprawić sytuację. Wkrótce w szpitalu pojawi się jej mąż, który będzie namawiał Kalską, by do niego wróciła. Włodek i Monika zaczną się niepokoić o Bogdana, który zniknął po powrocie od rodziny ze Szwajcarii. Gdy Zięba wraz z córką dotrą do Berga, zastaną go w rozsypce. Mężczyzna będzie topił w alkoholu smutki po końcu małżeństwa. Tymczasem w barze na Wspólnej nieznajomy ostrzeże Romana, że Dorota Zakrzewska, wspólniczka Włodka, jest złodziejką i mężobójczynią. Ula rozpocznie konsultacje z wykładowcą histologii Wysockim, który okaże jej wyraźną sympatię. Kamil tak wszystko zaaranżuje, by razem z Łucją mogli postarać się o dziecko. Wyśle Krystynę na koncert z Juliuszem, a Anię zostawi pod opieką babci.

„Na Wspólnej” odcinek 4300 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4300. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października 2026 roku. Serial będzie można obejrzeć na antenie TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:15. Tego wieczoru losy mieszkańców Wspólnej znów mocno się skomplikują.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o życiu mieszkańców warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, związki, praca i konflikty. Bohaterowie muszą mierzyć się także z chorobami, zdradami oraz powrotami, które często wywracają ich relacje do góry nogami. Losy kilku powiązanych rodzin łączą zwyczajne sprawy z dużymi dramatami. W serialu grają m.in.:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg