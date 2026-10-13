W poprzednim odcinku Marta zawiozła Szymona do kliniki, gdy ten zasłabł i skarżył się na ból. Na korytarzu We-Medu przypadkiem natknęła się na Łukasza, który był tam umówiony z Bartkiem. Dominika i Karma przygotowały plan kradzieży cennego obrazu z muzeum. Wszystko szło zgodnie z założeniami, nad którymi pracowały od miesięcy, ale tylko do czasu. Eliza odwiedziła Darka w więzieniu, ponieważ podejrzewała, że on także padł ofiarą Bolesława. Gdy jego ojciec dowiedział się o tej wizycie, postanowił zmienić zeznania, by mieć syna po swojej stronie. Później Eliza, za namową Angeliki, zaproponowała Borysowi pracę dla Iskry. Mężczyzna początkowo odmówił, lecz potem zmienił zdanie.

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„Pierwsza miłość” odcinek 4269 - streszczenie

Borys zarzuci Elizę papierkową robotą, licząc, że przestanie wtrącać się w sprawy klubu. Ku jego zaskoczeniu kobieta świetnie sobie poradzi i sama zacznie ustalać zasady. Taka postawa nie spodoba się trenerowi Koczarskiemu. Kamila potraktuje Elizę jak rywalkę i zacznie być zazdrosna o Borysa. Ewa zaniepokoi się stanem Karola, który coraz częściej łapie zadyszkę i skarży się na bóle w klatce piersiowej. Poprosi Briana, by czuwał nad samopoczuciem szefa. Tymczasem Szymon usłyszy od lekarzy smutną diagnozę, lecz nie powie Marcie prawdy.

„Pierwsza miłość” odcinek 4269 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4269. odcinek „Pierwszej miłości” będzie można obejrzeć w środę, 21 października 2026 roku. Emisję zaplanowano w Polsacie na godzinę 18:00. To stała pora, w której stacja nadaje serial. Wtedy widzowie poznają dalsze losy Elizy, Szymona i Karola.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i Wadlewie. Losy bohaterów splatają rodzinne konflikty, przyjaźnie, związki i sprawy zawodowe. Nie brakuje też romansów, rozstań, rodzinnych tajemnic, zdrad, kryminalnych intryg oraz dramatów. Ważną częścią serialu jest kontrast między miejskim życiem Wrocławia a barwnym, swojskim Wadlewem. W obsadzie znajdują się m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski

Magdalena Wieczorek jako Kalina Adamczyk