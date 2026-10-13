W poprzednim odcinku Julka już drugą dobę była pod wpływem narkotyków i błagała Antka o kolejne porcje. Chłopak próbował ją ostrzec, ale ostatecznie dał jej mefedron. Tadeusiak przekazał Igorowi, że telefon uciekiniera znów stał się aktywny, więc jego namierzenie może być tylko kwestią czasu. Antek zorientował się, że Julka jest nieprzytomna i bliska śmierci, lecz nie wiedział, jak jej pomóc. Agnieszka dowiedziała się, że adopcyjni rodzice siostry Nochala zgodzili się na jego kontakt z dziewczynką. Z tej okazji razem z mężem zaprosiła do domu kolegów Jacka z poprawczaka. Żaba był wściekły na Nochala, który chciał wycofać się z planowanego rabunku, dlatego z ukrycia obserwował przyjazd chłopaków do willi Hebla i Agnieszki. Parapetówka Cieślików skończyła się awanturą z sąsiadką. Gdy gospodarze i Szulcowie przenieśli się do ogródka, do klatki zakradł się mężczyzna, który wcześniej nachodził seniorkę, i wyniósł stamtąd spory pakunek.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

„Na Wspólnej” odcinek 4298 - streszczenie

Lekarze będą walczyć o życie Julki, która po przedawkowaniu doznała zawału serca. Jej stan pozostanie ciężki, a rokowania będą niepewne. W szpitalu Igor spotka Leona, gotowego pobić Antka. Nowak spróbuje go uspokoić, zanim dojdzie do rękoczynów. Tymczasem Iga znajdzie w zabezpieczonych przez policję plikach z materiałami pedofilskimi zdjęcia synka Leśniewskich. Po rozmowie z Przybysz Marta i Mikołaj zrozumieją, że stoi za tym Stefek. Fabian zgodzi się poprzeć Bradecką w rozmowie z szefem, ale będzie miał wobec niej własne oczekiwania i zaprosi ją do siebie. Sąsiadka Cieślików oskarży Monikę i Damiana o włamanie do piwnicy oraz kradzież cennej rzeczy. Będzie przekonana, że podczas imprezy wpuścili do budynku intruza. Aspirant Klusek przyjedzie do Cieślików, by spróbować wytropić złodzieja.

„Na Wspólnej” odcinek 4298 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4298. odcinek „Na Wspólnej” będzie można obejrzeć w środę, 21 października 2026 roku, na antenie TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:15.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich losy przeplatają się w sprawach rodzinnych, miłosnych i zawodowych. Bohaterowie mierzą się z codziennymi problemami, ale też z konfliktami, chorobami, zdradami i powrotami, które wystawiają ich relacje na próbę. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg