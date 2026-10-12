Pierwsza miłość, odcinek 4277: Koniec Radka?! Przesadzi z Mają w windzie, a potem stanie przed koszmarnym wyborem - ZDJĘCIA

Radek i Maja nie potrafią się od siebie oderwać, ale Grażyna wciąż czuwa

Uczucie Radka i Mai będzie coraz trudniejsze do ukrycia. W 4277 odcinku "Pierwszej miłości" para nie będzie mogła się od siebie odkleić, a ich bliskość zacznie zwracać uwagę otoczenia. Szczególnie czujna okaże się Grażyna, która co rusz przyłapie ich razem. Radek i Maja będą musieli uważać na każdy gest, jeśli nie chcą, by ich relacja stała się tematem rozmów. Tymczasem sytuacja wymknie się spod kontroli, bo spotkanie w windzie zapowiada kolejne komplikacje.

Niepokojące odkrycie na sali operacyjnej w 4277 odcinku "Pierwszej miłości"

Problemy Radka nie skończą się na życiu prywatnym. Największy problem pojawi się podczas rutynowego zabiegu, kiedy chirurg odkryje w ciele pacjentki niepokojącą zmianę. Sytuacja będzie wymagała szybkiej oceny, ale pojawi się poważna przeszkoda - nie ma zgody na wycięcie rozrostu. Asystujący Radkowi chirurg zachowa ostrożność i odradzi mu podejmowanie takiej decyzji bez odpowiedniego upoważnienia. Radek stanie więc przed dylematem. Czy powinien ograniczyć się do zaplanowanego zabiegu, czy zaryzykować i zareagować na to, co właśnie odkrył?

Radek stanie przed koszmarnym wyborem

Niepokojąca zmiana u pacjentki może okazać się poważnym problemem, a brak zgody na jej usunięcie postawi Radka w trudnym położeniu. Zaryzykuje?

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4277. odcinka

Odcinek 4277. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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