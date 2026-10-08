W poprzednim odcinku Paweł przejął się tym, co Marysia mówiła o Julce, i postanowił sam zadbać o jej bezpieczeństwo. Chciał rozprawić się z podejrzanym mężczyzną kręcącym się pod szkołą, a Kacper był świadkiem rękoczynów. Nikola miała iść z Igą na koncert, przez co Filip poczuł się odsunięty na bok. Za namową Białego spróbował przejąć inicjatywę, ale bezceremonialne zachowanie dziewczyny zupełnie go zaskoczyło. Kulas skonfrontował się z rodzicami Jonasza Zięby i mimo emocji stanął w obronie ich atakowanej córki. Zaczął też planować domowy budżet z myślą o przyszłym wnuku, nie wiedząc, że młodzi mają zupełnie inne zamiary. Tym razem problemów również nie zabraknie.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

„Pierwsza miłość” odcinek 4266 - streszczenie

Rodziny Kulasów i Ziębów, choć nie darzą się sympatią, będą musiały współpracować, gdy wyjdzie na jaw, że ich dzieci uciekły z domu. Alan znajdzie w plecaku Kostka zalane zeszyty i pociętą koszulkę. Od razu zacznie podejrzewać, że syn jest nękany w szkole, ale chłopiec będzie udawał, że wszystko jest w porządku. Melka wciąż nie otrząśnie się po stracie. Gdy dowie się, co kierowało Reterską, postanowi spotkać się z nią twarzą w twarz. Poprosi Piotrka, by zawiózł ją do Berlina.

„Pierwsza miłość” odcinek 4266 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4266. odcinek „Pierwszej miłości” Polsat wyemituje w piątek, 16 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. Tego dnia rodziny Kulasów i Ziębów będą musiały zmierzyć się ze wspólnym problemem.

„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterowie mierzą się z miłością, rozstaniami, powrotami, zdradami i rodzinnymi tajemnicami. Zwykłe codzienne sprawy często mieszają się tu z kryminalnymi intrygami, sensacją i trudnymi decyzjami. Wrocławskie życie kontrastuje z bardziej swojskim, barwnym światem Wadlewa. W serialu występują m.in.:

Aneta Zając jako Marysia

Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Lech Dyblik jako Roman Kłosek

Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska

Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek

Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski