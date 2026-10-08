Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4266

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja se.pl
2026-10-08 7:28

W 4266. odcinku „Pierwszej miłości” dzieci Kulasów i Ziębów znikną z domu, a skłócone rodziny będą musiały działać razem. Alan natrafi w plecaku Kostka na rzeczy, które mocno go zaniepokoją. Szybko zacznie się zastanawiać, czy syn nie ma problemów w szkole. Tymczasem Melka podejmie decyzję, która zaprowadzi ją do Reterskiej.

W poprzednim odcinku Paweł przejął się tym, co Marysia mówiła o Julce, i postanowił sam zadbać o jej bezpieczeństwo. Chciał rozprawić się z podejrzanym mężczyzną kręcącym się pod szkołą, a Kacper był świadkiem rękoczynów. Nikola miała iść z Igą na koncert, przez co Filip poczuł się odsunięty na bok. Za namową Białego spróbował przejąć inicjatywę, ale bezceremonialne zachowanie dziewczyny zupełnie go zaskoczyło. Kulas skonfrontował się z rodzicami Jonasza Zięby i mimo emocji stanął w obronie ich atakowanej córki. Zaczął też planować domowy budżet z myślą o przyszłym wnuku, nie wiedząc, że młodzi mają zupełnie inne zamiary. Tym razem problemów również nie zabraknie.

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„Pierwsza miłość” odcinek 4266 - streszczenie

Rodziny Kulasów i Ziębów, choć nie darzą się sympatią, będą musiały współpracować, gdy wyjdzie na jaw, że ich dzieci uciekły z domu. Alan znajdzie w plecaku Kostka zalane zeszyty i pociętą koszulkę. Od razu zacznie podejrzewać, że syn jest nękany w szkole, ale chłopiec będzie udawał, że wszystko jest w porządku. Melka wciąż nie otrząśnie się po stracie. Gdy dowie się, co kierowało Reterską, postanowi spotkać się z nią twarzą w twarz. Poprosi Piotrka, by zawiózł ją do Berlina.

„Pierwsza miłość” odcinek 4266 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4266. odcinek „Pierwszej miłości” Polsat wyemituje w piątek, 16 października 2026 roku. Emisja rozpocznie się o godzinie 18:00. Tego dnia rodziny Kulasów i Ziębów będą musiały zmierzyć się ze wspólnym problemem.

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„Pierwsza miłość” - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w Polsacie od 2004 roku. Jego akcja rozgrywa się głównie we Wrocławiu i w Wadlewie. Bohaterowie mierzą się z miłością, rozstaniami, powrotami, zdradami i rodzinnymi tajemnicami. Zwykłe codzienne sprawy często mieszają się tu z kryminalnymi intrygami, sensacją i trudnymi decyzjami. Wrocławskie życie kontrastuje z bardziej swojskim, barwnym światem Wadlewa. W serialu występują m.in.:

  • Aneta Zając jako Marysia
  • Aleksandra Zienkiewicz jako Kinga
  • Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz
  • Damian Kulec jako Kacper Nowaczyk
  • Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski
  • Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik
  • Karol Strasburger jako Karol Weksler
  • Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler
  • Lech Dyblik jako Roman Kłosek
  • Grażyna Zielińska jako Celina Płaczkowska
  • Agnieszka Wielgosz jako Malwina Dąbek
  • Michał Koterski jako Henryk Kaśka Saniewski
Melka w niebieskim płaszczu rozmawia przez telefon z przejętą miną. O jej losach przeczytasz na SE Superseriale.
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