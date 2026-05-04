Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4212

Losy bohaterów serialu "Pierwsza miłość" skomplikowały się jeszcze bardziej, gdy zawodowe ambicje zderzyły się z bolesną rzeczywistością. Grażyna drżała o renomę kliniki podczas konferencji, jednak Maja zignorowała jej kategoryczne polecenia i pozwoliła na obecność Radka, którego kariera zawisła na włosku. W tym samym czasie Filip zaczął boleśnie odczuwać skutki swojej niedojrzałości, gdy Julita odwróciła się od niego, a Florian zagroził placówce poważnym pozwem. Przez narastający stres chłopak nie zauważył na czas błagań o pomoc od Borysa, podczas gdy Darek podpuszczał kibiców, by ostatecznie rozprawili się z Bolesławem. Sam Bolesław planował posłużyć się Elizą jako przynętą, lecz ona miała własny plan na odzyskanie Angeliki i spędziła noc u Świdra. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4212 - streszczenie

Radek wraca do domu z konferencji, jednak zamiast spokoju czeka go konfrontacja z Grażyną. Kobieta jest na niego wściekła i przedstawia mu propozycję nie do odrzucenia, pozostając głucha na wszelkie argumenty. Nawet próba interwencji podjęta przez Kacpra nie zmienia jej zdania, przez co Radek czuje się całkowicie załamany. W tym trudnym momencie odwiedza go Julita, która ku swojemu zdziwieniu zastaje u niego Maję. Równolegle pod domem Olszewskich zjawia się policja poszukująca Angeliki, ale funkcjonariusze zamiast rozmowy słyszą huk wystrzału. Po wejściu do środka odnajdują ranną i zakrwawioną postać Bolesława. Z kolei Filip zastanawia się, czy powinien wyjawić Białemu prawdę o zniknięciu Angeliki, choć ona sama wraz z Elizą zeznają później policjantom, że wcale nie doszło do porwania.

"Pierwsza miłość" odc. 4212 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie, którzy chcą być na bieżąco z losami swoich ulubionych postaci, powinni zarezerwować sobie czas w popołudniowej ramówce. Serial od lat gromadzi przed ekranami stałą widownię, która śledzi skomplikowane relacje mieszkańców Wrocławia oraz Wadlewa. Każdy kolejny epizod przynosi nowe odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące przyszłości bohaterów. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 8 maja 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial towarzyszy nam już od 2004 roku, pokazując życie Marysi, jej przyjaciół oraz rodziny w sposób, który nie pozwala się nudzić. Akcja tocząca się między nowoczesnym miastem a spokojniejszą wsią łączy w sobie wątki obyczajowe z nutką kryminału i humoru. Scenarzyści chętnie sięgają po aktualne problemy społeczne, dzięki czemu historia wciąż wydaje się autentyczna i bliska codziennym sprawom. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi wielowątkowe opowieści o przyjaźni i poszukiwaniu szczęścia. W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)