Pierwsza miłość. Psychol Mateusz załatwi Lilkę! Poda się za kuratora sądowego i wtargnie do jej mieszkania - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4047 - środa, 10.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

Już na początku nowych odcinków „Pierwszej miłości” Lilka pokaże, że nie zamierza zniknąć z życia Janka. Mimo że Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) dowie się o romansie męża, Lilka nadal będzie go nachodzić, przypominać o ich dziecku i starać się wrócić do relacji sprzed dramatycznych wydarzeń. Dla Kingi będzie to potrójny cios - zdrada, rozpad małżeństwa i ciągła obecność Lilki. I oczywiście śmierć dziecka po dramatycznym porodzie…

Teresa powie psycholowi Mateuszowi o Lilce. Ten "rozwiąże problem"

Teresa była do tej pory pełna żalu wobec Janka, jednak wkrótce zmieni swoje nastawienie w obliczu rodzinnej tragedii, czyli śmierci wnuka. Teraz to Lilka stanie się jej wrogiem numer jeden. W 4047 odcinku Teresa zrobi coś, czego szybko pożałuje... Mateusz, czyli pseudo „pomocnik” Teresy wkroczy do akcji. Usłyszy, że matka Żukowskiej ma problem z ciągłą obecnością Lilki, co doprowadza ją oraz straumatyzowaną córkę do szału.

I faktycznie, Mateusz weźmie się do zlikwidowania problemu jakim jest była kochanka Janka. W 4047 odcinku „Pierwszej miłości” Teresa zacznie mieć wyrzuty sumienia. Powie Jankowi, że być może zrobiła coś głupiego. I nie bez powodu, ponieważ Lilkę odwiedzi tajemniczy mężczyzna...

Mateusz w roli kuratora najdzie Lilkę

Mateusz zjawi się w progu drzwi Lilki i przedstawi się jako kurator sądowy oraz poprosi o rozmowę. Lilka nie podejrzewając niczego złego, wpuści go do mieszkania… Nie wie, że to psychopata Mateusz, człowiek Teresy, który ma się jej „pozbyć”.

Mateusz już niejednokrotnie pokazał, że jest gotów na wszystko. Nie przeszkadzało mu wcielanie się w postaci, którymi nie był. Jak np. wtedy, kiedy udawał dobrego chłopaka Marty (Honorata Witańska), by dotrzeć do Emilki (Anna Ilczuk).

Na ZDJĘCIACH z nowego odcinka widać Lilkę z córeczką na rękach. Kobieta nie spodziewa się zagrożenia, ale sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Co Mateusz zrobi matce dziecka Janka?! Czy Lilka i jej córka będą bezpieczne?

Metody pomocy Mateusza mogą przerazić nawet Teresę. Chociaż kobieta jest zagubiona w tej znajomości, a kryminalista zaczął nią manipulować jeszcze w poprzednich odcinkach „Pierwszej miłości”, tak naprawdę mama Kingi wie, że ze znajomym jest coś nie tak… Czy plan pozbycia się Lilki zakończy się tragedią? Chyba nie o takie „pozbycie się” kochanki Janka chodzi Teresie.