Pierwsza miłość. Powrót Pawła Krzyżanowskiego jednak możliwy? Tego chcą fani serialu

Paweł odszedł z „Pierwszej miłości” lata temu, ale wciąż jest na językach

Krzyżanowski to jedna z tych postaci, o których wciąż się mówi. To nieistotne, że Mikołaj Krawczyk, który odgrywał rolę byłego męża Marysi, znikną z ekranów lata temu. Postać Krzyżanowskiego jest wciąż przywoływana, a niektórzy widzowie liczą na powrót mężczyzny. W serialu „Pierwsza miłość” często wydarza się coś szokującego, nietypowego i nie do pomyślenia, ale czy scenarzyści poszaleliby aż tak, by sprowadzić Pawła z powrotem do życia Marysi?

Nie da się ukryć, że postać Pawła przyniosła Mikołajowi Krawczykowi dużą rozpoznawalność. Ma tutaj znaczenie także fakt, że prywatnie Krawczyk z Zając byli parą, ale niestety uczucie nie przetrwało próby czasu. Widzowie lubili oglądać Marysię i Pawła, chociaż warto wspomnieć, że na samym początku „Pierwszej miłości” w postać Krzyżanowskiego wcielał się Mateusz Janicki. Dopiero potem obsadzono w tej roli Krawczyka. To jednak właśnie on na zawsze zapisał się w historii hitu Polsatu jako lubiany Paweł.

Widzowie chcą powrotu Pawła do „Pierwszej miłości”

Na Instagramie padło pytanie do widzów, by pomogli ułożyć scenariusz do kolejnych odcinków serialu na jesień. Wiele osób znów przywołało postać Pawła, jasno dając do zrozumienia, że chcą jego powrotu!

Powrót starych lubianych aktorów 🔥 aby było mniej dramatów. Powrót Pawła. Niech wróci Paweł Krzyżanowski.🤭kto jest za tym, serduszkuje ❤ Powrót Pawła ale pierwszego odtwórcy @mateuszjanicki Powrót Pawła, więcej wiktorii i Olka, powrót Olki z tym synem Dominikiem (…) - czytamy powtarzające się odpowiedzi za tym, by postać Pawła znów zagościła na ekranie.

Powrót Pawła niemożliwy? Krzyżanowski zginął

Przypominamy, że powrót Pawła jest bardzo mało prawdopodobny, ponieważ oficjalnie Krzyżanowski nie żyje. Jeszcze w 2014 r. Odbywały się poszukiwania Krzyżanowskiego w Peru. Mężczyzna miał wplątać się w podejrzane biznesy z kartelem narkotykowym, co wymknęło się spod kontroli. Za granicą działał ówczesny kolega Krzyżanowskiego - Łukasz "Harcerz" Szostak (Rafał Cieszyński), który próbował ustalić przykre fakty. Ostatecznie Paweł uchodzi za zmarłego.

Teoretycznie istniałaby możliwość, by odkręcić tę wersję wydarzeń, bo w serialu „Pierwsza miłość” już nie takie rzeczy się działy. Można by było wymyślić np., że Krzyżanowski latami ukrywał się za granicą, a teraz powraca. To jednak bardzo mało prawdopodobny scenariusz na nowy sezon „Pierwszej miłości”. Nawet mimo tego, że widzowie wciąż wspominają o Krzyżanowskim.