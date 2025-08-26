Pierwsza miłość. Porwanie Marysi, żałoba Kingi i Janka po śmierci dziecka i niebezpieczna miłość Marty do Bruna. To wydarzy się w nowych odcinkach od 1 września - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" nowe odcinki do poniedziałku, 1.09.2025, o godz. 18 w Polsacie

Po wakacyjnej przerwie "Pierwsza miłość" zacznie się od wydarzeń, które były zapowiadane już od dawna. Niestety nie ma co liczyć na cud, śmierć chorego dziecka Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) i Janka (Maciej Mikołajczyk) nastąpi już przy porodzie, który rozpocznie się w 4042 odcinku "Pierwszej miłości". Zszokowana i zdezorientowana Kinga dostanie nagle silnych skurczy, ale Janka przy niej nie będzie. Przerażone przyjaciółki zawiozą rodzącą Kingę natychmiast do kliniki We-Med.

Śmierć dziecka Kingi i Janka podczas porodu w "Pierwszej miłości" we wrześniu

Przedwczesny poród Kingi w 4043 odcinku "Pierwszej miłości" skończy się tragedią - dziecko umrze, a Kingę czeka najtrudniejszy moment w życiu. Bez wsparcia przyjaciółek i męża, Kinga nie podniosłaby się po tym ciosie. Nic dziwnego, że Janek wciąż nie powie żonie o tym, że ma zdrową córeczkę z Lilką (Sylwia Sokołowska). Jednak ukrywanie prawdy i ciągłe lawirowanie między dwoma domami doprowadzi Janka na skraj przepaści.

Aż wreszcie Kinga w 4044 odcinku "Pierwszej miłości" pozna prawdę o zdradzie Janka i dziecku Lilki. Nie odejdzie od męża, bo po śmierci dziecka pogrąży się w tak bolesnej żałobie, że nie będzie miała na to siły. Nie zgodzi się jednak na udział w terapii, na którą Janek będzie namawiał żonę.

Ślub Teresy i psychopaty Mateusza w "Pierwszej miłości" po wakacjach

Nieoczekiwane wsparcie Jankowi okaże teściowa Teresa (Ewa Skibińska), skrywająca mroczną tajemnicę. Teresa nie oprze się uwodzicielskiemu urokowi Mateusza Stika (Lesław Żurek) i w nowym sezonie "Pierwszej miłości" nawiąże z nim coraz głębszą relację. Psychopata Mateusz będzie gotów wykorzystać całą sztukę manipulacji, by przekonać Teresę do ślubu i małżeństwa. Będzie miał w tym swój nikczemny, makiaweliczny cel!

Nie przegap: Pierwsza miłość. Wstrząsający finał porodu Kingi. Chore dziecko umrze po narodzinach - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Marysia porwana w "Pierwszej miłości" jesienią. To sprawka Izabeli?

Kolejne odcinki "Pierwszej miłości" jesienią przyniosą dramaty także u Marysi i Kacpra (Damian Kulec). Nie ma mowy, by w ich małżeństwie panowały szczęście i spokój, bo Marysia wciąż nie zaufa swojej teściowej, przebiegłej i okrutnej Izabeli (Olga Bończyk). Przejrzała grę matki Kacpra i nie zamierza dać się nabrać na czułe słówka i dobre intencje, które zadeklaruje Izabela (Olga Bończyk). Marysia zostanie zmuszona do zmiany podejścia, bo Izabela nieoczekiwanie zdobędzie na nią haka.

Jednak prawdziwe chwile grozy Marysia przeżyje, kiedy w nowym sezonie "Pierwszej miłości" zostanie porwana spod swojego domu… Nie prędko wyjaśni się, czy to Izabela będzie stała za porwaniem Marysi.

Przeczytaj koniecznie: Pierwsza miłość. Zmiany w obsadzie następnego sezonu. Wiemy, kim będą nowi bohaterowie - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Poród Kingi, walka Kamila o życie Angeliki. Tak się zacznie nowy sezon Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Niebezpieczna miłość Marty do Bruna w "Pierwszej miłości" jesienią

Marta (Honorata Witańska), która kiedyś w "Pierwszej miłości" dała się omotać Mateuszowi, co skończyło się dla niej porwaniem, próbą zabójstwa i długą traumą – doskonale wie, że powinna być ostrożniejsza wobec mężczyzn. Jednak uczucie do Bruna (Konrad Jałowiec) okaże się silniejsze. I odwzajemnione, bo Bruno, a właściwie Łukasz Mejer, też będzie zakochany w Marcie.

Problem w tym, że przyjaciółki Marty, a także Piotrek (Michał Mikołajczak), policja i prokuratura, dziennikarze będą uważali Bruna groźnego przestępcę. Wygląda na to, że Marta niczego się nie nauczy po historii z Mateuszem, zaufa intuicji, która już raz ją zwiodła. Pomoże ukochanemu oskarżonemu o brutalne morderstwo niewinnej kobiety?

Dominika wróci do "Pierwszej miłości" i dopuści się zbrodni!

Powrót Dominiki Porcz do "Pierwszej miłości" to długo wyczekiwana chwila. Zła siostra bliźniaczka Marysi wróci w wielkim stylu — zanurzy się w świat sztuki, ogromnych pieniędzy, a u jej boku pojawi się partnerka w zbrodni – Karma (w tej roli Monika Dawidziuk). Te bohaterki naprawdę namieszają w nowych odcinkach.