Pierwsza miłość. Podwójna tożsamość Angeliki. To dlatego wymyśliła Milenę - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość po wakacjach. Kiedy nowy odcinek we wrześniu? Data premiery już ogłoszona? - ZWIASTUN, ZDJĘCIA

Patrycja Franczak w podwójnej roli w "Pierwszej miłości"! Angelika i Milena to ta sama osoba

Angelika i Milena z "Pierwszej miłości" to ta sama osoba chociaż Kamil i Filip Wenerski (Dominik Smaruj) długo o tym nie wiedzieli. Pierwszy poznał ją Biały, który walczył w nielegalnych pojedynkach bokserskich w klubie fitness Kingi (Aleksandra Zienkiewicz).

Spontaniczna, nieco szalona Milena od początku zaintrygowała Kamila, który nie uporał się jeszcze z żałobą po śmierci ukochanej Ani (Anna Pentz). Angelika w oczach Kamila chciała uchodzić za Milenę nie tylko po to, by uciec od śmiertelnej choroby, ale poznanie Kamila wszystko skomplikowało. Bo dotarło do niej, że Biały ma za sobą dramatyczne przejścia, stracił narzeczoną i wydawało mu się, że nikt nie wypełni pustki w jego sercu.

Dlaczego Angelika w "Pierwszej miłości" wymyśliła Milenę i podała się za inną osobę?

Patrycja Franczak w ostatnim wywiadzie wyjaśniła, dlaczego Angelika wymyśliła Milenę, jak podwójna tożsamość wpłynie na jej dalsze losy, uczucie do Kamila i relację z Filipem, który także poczuł do chorej pacjentki coś więcej. Młody Wenerski to jedyna osoba, przy której czuje się Angelika czuje się naprawdę wysłuchana, zaopiekowana, ufa mu, bo Filip daje jej poczucie bezpieczeństwa.

W następnym sezonie "Pierwszej miłości" obaj będą mieli duży wpływ na walkę Angeliki z chorobą. Szczególnie Biały, który zaangażuje się w poszukiwania dawcy szpiku.

Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Poród Kingi, walka Kamila o życie Angeliki. Tak się zacznie nowy sezon

- Milena jest wyrazem pragnienia życia, wolności i spontaniczności. Angelika nie może sobie na to pozwolić, ale spotkanie z Kamilem, który wydaje jej się intrygujący, pełen pasji i ryzyka, budzi w niej tęsknotę za emocjami. Dlatego tworzy Milenę, niejako ucieczkę od własnej rzeczywistości, ale też sposób na to, by nie obciążać innych swoją chorobą - przyznała 26-letnia aktorka z "Pierwszej miłości".

Milena, czyli druga twarz Angeliki z "Pierwszej miłości" to wyobrażenie o tym, jaka chciałaby być, gdyby nie musiała zmagać się z chorobą. To jedna osoba, która w różnych sytuacjach zachowuje się inaczej, ale w środku pozostaje sobą.