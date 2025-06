Pierwsza miłość. Zakochany Kamil będzie walczył o życie chorej na białaczkę Angeliki. Znajdzie dla niej dawcę szpiku? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Czy w serialu "Pierwsza miłość" chora na białaczkę Angelika i Kamil będą razem?

"Pierwsza miłość" skończy się w momencie, kiedy Kamil ze łzami w oczach będzie błagał zmarłą Anię, by pomogła mu odnaleźć umierającą na białaczkę Angelikę. Po ucieczce dziewczyny z kliniki We-Med stanie się jasne, że osłabiona chemią może umrzeć poza szpitalem. W finałowej scenie ostatniego 4040 odcinka Biały dostanie wiadomość od Filipa, że Angelika się odnalazła.

- Dziękuję, kocham cię... - powie Kamil, który po śmierci Ani nie wierzył w to, że się jeszcze zakocha. A jednak zagubiony, załamany Biały w miejscu, gdzie spędził pamiętne chwile z Angeliką, zrozumiał, że poczuł do niej coś więcej.

Zwiastun "Pierwszej miłości" po wakacjach ukazał fragmenty odcinków z września, w których chora na białaczkę Angelika nadal będzie czekała w klinice na przeszczep szpiku, poddając się chemioterapii. - W końcu wpuścili do mnie mojego chłopaka - powie do Białego, co oznacza, że będą razem.

Dramatyczny apel Kamila i poszukiwanie dawcy dla Angeliki w "Pierwszej miłości" po wakacjach

Z zapowiedzi następnego sezonu "Pierwszej miłości" po wakacjach wynika, że to właśnie Kamil z Filipem mocno zaangażuje się w poszukiwania dawcy szpiku dla Angeliki. Przyjaciele pójdą razem do telewizji z apelem "Pomóż Angelice pokonać białaczkę. Zarejestruj się już w bazie dawców szpiku". Biały przed kamerami będzie musiał nie tylko przed samym sobą, ale także widzami, odpowiedzieć na pytanie, co tak naprawdę czuje do chorej dziewczyny.

- Czyli najpierw zakochał się pan w Angelice, a dopiero później się dowiedział, że ma białaczkę - zapyta go dociekliwa dziennikarka.

