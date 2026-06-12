Pierwsza miłość po wakacjach. Złośliwy artykuł o Kindze wywołał awanturę. Tomek wie, kto za nim stoi

Życie Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) to pasmo nieustannych dramatów. Po tragicznej stracie córki Jaśminki, jej przesadne zaangażowanie w opiekę nad Polą – córką Janka i Lilki (Sylwia Sokołowska) – doprowadziło do oskarżeń o obsesję. Lilka bezwzględnie to wykorzystała, wrabiając Kingę w porwanie dziecka, co skończyło się dla Stańczuk aresztem i bójką jej syna Tomka (Oskar Wojciechowski) z Jankiem. Choć intryga wyszła na jaw, kryzys zaufania zniszczył małżeństwo. W 4174. odcinku Janek ogłosił wyjazd do Ameryki Łacińskiej, a Kinga podjęła decyzję o rozwodzie. Spokoju jednak nie odnalazła – w 4224. odcinku Lilka oskarżyła ją o wysłanie anonimowej, bogatej paczki urodzinowej dla Poli, twierdząc, że rywalka znów ingeruje w ich prywatność. Mimo że Kinga stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom, atmosfera wokół niej pozostała niezwykle gęsta, a kobieta wciąż musi mierzyć się z bolesną przeszłością i nieustanną ludzką nieufnością.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4238: Spokój Kingi zostaje po raz kolejny brutalnie zburzony

Jeden z popularnych portali plotkarskich publikuje złośliwy, uderzający w nią artykuł. Tekst szybko rozprzestrzenia się w sieci, wywołując lawinę komentarzy i stając się zarzewiem potężnej awantury. Dla kobiety, która wciąż zbiera kawałki swojego życia po bolesnym rozstaniu z Jankiem i niesłusznych oskarżeniach o porwanie, to kolejny cios poniżej pasa. Medialna nagonka dotyka jednak nie tylko ją, ale uderza rykoszetem w całą rodzinę.

"Pierwsza miłość" odc. 4238: Tomek wie kto za tym stoi

Na szczęście Kinga nie jest w tej walce sama. W obronie matki natychmiast staje Tomek. Chłopak, który już wcześniej udowodnił, że dla najbliższych potrafi posunąć się do ostateczności, nie zamierza bezczynnie przyglądać się niszczeniu jego matki. Kiedy dowiaduje się, że to właśnie Jolka jest odpowiedzialna za ściągnięcie uwagi skandalizujących mediów na jego matkę, wpada w szał.

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"Pierwsza miłość" odcinki 4237-4245 - kiedy i gdzie oglądać

Choć główny kanał Polsatu zawiesza emisję, to miłośnicy losów mieszkańców Wrocławia i Wadlewa nie zostaną porzuceni. Nowe, premierowe odcinki hitu będą nadal nieprzerwanie emitowane! Wszystko za sprawą kanału Polsat1, który przejmuje pałeczkę i nie pozwoli widzom zatęsknić za serialem. Odcinki nowego sezonu "Pierwszej miłości", mimo zakończenia emisji na głównej antenie, będą pokazywane w Polsat1 od poniedziałku do piątku o stałej porze – o godzinie 21:50.

To prawdziwa gratka dla fanów, którzy nie wyobrażają sobie wieczorów bez dawki serialowych intryg. Już w piątek, 12 czerwca 2026 roku o godzinie 21:50 na antenie Polsat1 wyemitowany zostanie przełomowy odcinek 4237 "Pierwszej miłości".

Zobaczymy dramatyczną decyzję Róży, która chce donieść na Zenka, bolesne chwile Janka i Kingi wspominających zmarłą córeczkę Jaśminkę w rocznicę jej śmierci, a także niebezpieczne śledztwo Piotrka i Huberta w sprawie seryjnego mordercy.