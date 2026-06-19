Pierwsza miłość po wakacjach. Szokujące śledztwo! Piotrek i Hubert wpadają na trop seryjnego mordercy w 4237 odcinku

Początek tej mrocznej intrygi sięga odcinka 4223, kiedy to Melka (Ewa Jakubowicz) i Laura (Katarzyna Maciąg) po raz pierwszy natrafiły na niepokojący trop. Dowiedziały się wtedy o nagłym zaginięciu Marcinka – bezdomnego znajomego, którego los nie został oficjalnie zgłoszony żadnym służbom. Wywołało to ogromny niepokój, ponieważ oznaczało, że w mieście bez śladu mogą znikać ludzie, którymi nikt się nie interesuje. Piotrek (Michał Mikołajczak), angażując się w sprawę, sprawdził formalności i potwierdził brak jakichkolwiek zgłoszeń. Sytuację skomplikowała Łucja Reterska (Anna Samusionek), która niespodziewanie zaczęła interesować się tematem bardziej, niż można było przypuszczać. Następnie w odcinku 4230, podczas rund po koczowiskach, Melka i Laura usłyszały o kolejnych zniknięciach. W najnowszym odcinku - 4237 - który zobaczymy już po wakacjach, policja staje przed brutalną rzeczywistością, widząc, że sprawa Marcinka była jedynie wierzchołkiem góry lodowej.

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"Pierwsza miłość" odc. 4237: Morderstwo kobiety i kluczowy świadek

W odcinku 4237 policyjne dochodzenie nabiera zawrotnego, dramatycznego tempa. Piotrek wraz z Hubertem prowadzą intensywne, oficjalne śledztwo w sprawie zamordowanej Elwiry. Kobieta była kolejną z zaginionych osób z wrocławskich koczowisk, o których alarmowały Melka i Laura. Atmosfera na komendzie staje się niezwykle napięta, a dawne przypuszczenia o mrocznym, szerokim kontekście tych zniknięć właśnie się potwierdzają. Przełom w sprawie następuje w momencie, gdy na policję niespodziewanie zgłasza się kluczowy świadek całego zdarzenia.

"Pierwsza miłość" odc. 4237: Padają pierwsze podejrzenia. Czy to morderca?

Zeznania tej osoby rzucają całkowicie nowe światło na sprawę i mrożą krew w żyłach śledczych. Świadek opisuje eleganckiego, bardzo dobrze ubranego mężczyznę, który w ostatnim czasie regularnie kręcił się w okolicach koczowiska bezdomnych. Piotrek i Hubert dochodzą do wniosku, że we Wrocławiu działa wyrachowany seryjny morderca, ale czy na pewno jest nim nienagannie ubrany mężczyzna, który według świadka kręcił się przy koczowisku? i kluczowe pytanie: czy to możliwe, że jego obecność ma związek z wcześniejszym, zagadkowym zaangażowaniem Łucji Reterskiej w sprawę zaginionego Marcinka? Tego dowiemy się w nowym sezonie.

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