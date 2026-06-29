Nowy początek w We-Med i nagły dramat

W nowym sezonie „Pierwszej miłości” Angelika (Patrycja Franczak) podejmie próbę powrotu do normalności. Po wycieńczającej walce z nowotworem i toksycznych relacjach z ojcem, dziewczyna zatrudni się jako salowa w klinice We-Med. Choć praca przyniesie jej chwilowe oderwanie od bolesnych wspomnień, jej serce wciąż będzie przy ukochanym. Chwile radości powrócą, gdy Angelika odbędzie podnoszącą na duchu rozmowę telefoniczną z Kamilem Białym (Igor Paszczyk). Niestety, sielanka zostanie brutalnie przerwana. W trakcie rozmowy dojdzie do potężnej eksplozji, po której kontakt z Kamilem urwie się. Dziewczyna zostanie sama z przerażającą ciszą w słuchawce.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Angelika w ciąży. Darek postrzeli ojca

Mroczna przepowiednia i sen o zmarłej Ani

W 4241. odcinku „Pierwszej miłości” niepokój Angeliki przerodzi się w prawdziwy paraliżujący strach. Dziewczyna doświadczy przerażającej, mrocznej wizji. W sennym koszmarze ukaże jej się zmarła Ania. W tej tajemniczej scenie zza światów Ania zapewni Angelikę, że osobiście zaopiekuje się Białym. Dla zakochanej dziewczyny ten sen stanie się jasnym, bezwzględnym sygnałem i najgorszą przepowiednią – wybuch w Kosowie musiał przynieść śmiertelne skutki...

Desperacki krok i pakt z ojcem

W 4242. odcinku sytuacja wokół zaginięcia Białego stanie się krytyczna. Melka oraz najbliżsi przyjaciele Kamila będą bezradnie czekać na jakąkolwiek, choćby najmniejszą oficjalną informację z placówki dyplomatycznej lub wojskowej. Widząc cierpienie bliskich i nie mogąc znieść bezczynności, Angelika w skrajnej desperacji zdecyduje się na krok, którego jeszcze niedawno w ogóle by nie rozważyła. Uda się do jedynej osoby, która dzięki swoim szerokim kontaktom jest w stanie dotrzeć do prawdy – do swojego znienawidzonego ojca.

Bolesław Olszewski (Dawid Zawadzki) z nieskrywaną satysfakcją rozmówi się z córką. Choć zadeklaruje pomoc w ustaleniu losów Białego, szybko uświadomi Angelice, że nie zrobi tego za darmo. Wykorzystując jej skrajną słabość i miłość do Kamila, postawi bezwzględny ultimatum: pomoże, jeśli Angelika zgodzi się zeznawać w sądzie przeciwko własnej matce, Elizie, w ich burzliwej sprawie rozwodowej.

Ciąża czy ryzykowny blef?

W 4245. odcinku „Pierwszej miłości” emocje sięgną zenitu. Angelika, mimo wcześniejszej obietnicy danej ojcu, postawi się mu i ostatecznie oznajmi, że w sądzie stanie po stronie matki. To jednak nie koniec jej odważnych działań. Zdeterminowana dziewczyna uda się bezpośrednio do jednostki wojskowej. W emocjonalnej rozmowie z jednym z żołnierzy oznajmi, że... jest w ciąży!

Czy Angelika naprawdę spodziewa się dziecka Kamila i wkrótce grozi jej samotne rodzicielstwo? A może to jedynie desperacki, genialnie przemyślany blef i część ryzykownego planu, by zmusić armię do wyjawienia prawdy o rannym żołnierzu? Jedno jest pewne – Angelika już wcześniej zapowiadała, że zrobi absolutnie wszystko, by dowiedzieć się, co dzieje się z jej ukochanym.

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