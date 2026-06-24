Życie uczuciowe wadlewskiego doktora, Jurka (Jacek Knap), od dłuższego czasu było pełne wzlotów i upadków. Po przeprowadzce do urokliwej wsi, mężczyzna wplątał się w skomplikowany, pełen namiętności i nagłych zwrotów akcji wątek romantyczny z lokalną policjantką. Posterunkowa Adrianna Kossak (Weronika Krystek) całkowicie zawróciła mu w głowie, jednak ich relacja nie przetrwała próby czasu. Ostatnie wydarzenia przyniosły bolesne rozstanie, które pozostawiło Jurka ze złamanym sercem. Gdy lekarz próbował poskładać swoją codzienność na nowo i skupić się na pracy w miejscowej przychodni, los postanowił rzucić mu kolejne, niezwykle wymagające wyzwanie.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami!

"Pierwsza miłość" odc. 4239: Adelajda chce się zbliżyć do Jurka

W odcinku 4239, który zostanie wyemitowany w nowym sezonie po wakacjach, spokój doktora Jurka (Jacek Knap) zostaje zaburzony. W drzwiach placówki medycznej staje Adelajda Żak (Adriana Kalska) – popularna aktorka, a prywatnie była żona Jurka. Kobieta nie przybywa jednak z kurtuazyjną wizytą. Adelajda zmaga się z niezwykle poważnym problemem, a z jej zachowania jasno wynika, że jedyną osobą na świecie, która jest w stanie wyciągnąć ją z opresji, jest właśnie jej były mąż.

Szybko okazuje się, że urocza gwiazda nie pojawiła się w Wadlewie przypadkiem. W trakcie rozmowy wychodzi na jaw, że Adelajda doskonale wie o niedawnym, głośnym rozstaniu Jurka z Adrianną. Czy kobieta zamierza perfidnie wykorzystać ten moment słabości i samotności lekarza, aby uleczyć jego złamane serce i ponownie wkraść się w jego łaski? Czy poważne kłopoty, z którymi rzekomo się zmaga, to jedynie sprytny pretekst, by zbliżyć się do dawnego ukochanego?

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