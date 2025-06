Pierwsza miłość

Pierwsza miłość. Padł rekord oglądalności! Wynik mówi sam za siebie

Świetne wieści dla serialu "Pierwsza miłość". Emitowana od ponad 20 lat produkcja cały czas zaskakuje widzów. To widocznie się opłaca, bo najnowsze wyniki oglądalności hitu Polsatu zaskakują. I to pozytywnie, ponieważ w czerwcu padł rekord oglądalności! Wszystkie odcinki serialu emitowane w ostatnim tygodniu (do 05.06.2025) osiągnęły wyniki powyżej 15% udziału w rynku w grupie (16–49), a średnia z pierwszych czterech czerwcowych odcinków aż 16,25%. To jeden z najlepszych wyników serialu w ostatnich sezonach!