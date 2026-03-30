Pierwsza miłość, odcinki 4190-4193: Fryderyk przyłapany z tajemniczą kobietą! Szokujące, co robi za plecami Emilki

W poprzednich odcinkach "Pierwszej miłości" (4185-4198) Artur nie wierzył, że dawny przyjaciel żyje, podejrzewał manipulację i żądał twardego dowodu, a Janek miał dopytać Pawła o słowa sprzed lat, gdy oddawał mu nerkę. Alan stresował się wizytą Mikołaja i Kostka, obawiając się przyznać, że stracił pracę w planetarium, a sytuację ratowała Kalina, która znalazła wspólny język z Mikołajem. Angelika szykowała się do wyjścia z kliniki, a Filip proponował jej wspólne mieszkanie. Olek próbował znaleźć Róży faceta, lecz sama zorganizowała sobie randkę, a u Kacpra i Marysi powrócił temat dziecka. Szef Janka stawiał mu ultimatum, a Artur zamiast przelać kasę na wykup Pawła, poleciał do Bogoty, by zobaczyć go osobiście. W domu Żukowskich narastała nerwowa ostrożność po wprowadzeniu się Jolki i Miszelki, a Jurek planował oświadczyny. Emanuel rezygnował ze współpracy z Jankiem i Arturem, a Gloria obiecywała przekazać informacje o Pawle w zamian za pomoc w ucieczce z Kolumbii, niestety przepłaciła to życiem! Iga próbowała odkryć, kto wrobił Alana w kradzież meteorytu, a Angelika przygotowywała się do powrotu do domu z pomocą Filipa. Bolesław zgodził się na wyprowadzkę córki, licząc, że dorosłe życie szybko ją zniechęci, a Janek i Artur, widząc Pawła w fatalnym stanie, zdawali sobie sprawę, że sytuacja może się pogorszyć, jeśli nie znajdą szybkiego rozwiązania.

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4190

Bartek widzi na ulicy Fryderyka z jakąś kobietą - są w dużej zażyłości, wygląda to na randkę. Cięty na rywala Miedzianowski, nie kryjąc się, robi im zdjęcia. Dochodzi do nieprzyjemnej konfrontacji. Wyprowadzony z równowagi Fryderyk zaczyna grozić Bartkowi. Trener Koczarski sprzeciwia się Borysowi i nie wystawia skacowanego Maksa w meczu. Chce w ten sposób pokazać swoim piłkarzom, że od teraz na pierwszym miejscu jest zespół. Mimo braku swojego najlepszego strzelca, Iskra wygrywa! Kibice świętują – ich ukochana drużyna wreszcie podnosi się z kolan. Radość jest jednak przedwczesna. Artur i Janek czekają na ruch Dona Jose, zamiast tego odwiedza ich kolumbijska policja. Prokurator Ramirez deklaruje pomoc, jednak nie za darmo. Problem w tym, że Artur nie ma już pieniędzy na kolejną łapówkę. Zegar tyka, a szanse Pawła w więzieniu maleją coraz bardziej.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4191

Kibole Iskry dopadają Borysa. Żądają, by zatrzymał sprzedaż klubu, grożą mu śmiercią. Borys wie, że to samo go czeka, jeśli spełni ich żądania, tyle że ze strony Bolesława. Czy i tym razem uda mu się wyślizgać z potrzasku? Kinga ma pierwsze poważne spięcie z Jolką. Jednocześnie zwala jej się na głowę Stasia, która postanowiła wrócić do Wrocławia. Nigdzie jednak nie może namierzyć ojca, a w jego mieszkaniu kręcą się jacyś obcy ludzie. Kwestia tajemniczej szwagierki Fryderyka nie daje Emilce spokoju. Wyraźnie coś tu nie gra, skoro Fryderyk tak irytuje się na dociekania i próbuje zbyć temat. Emilka oficjalnie odpuszcza, ale po cichu zdobywa link do profilu kobiety.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4192

Świder, kibol Iskry, który odnalazł nieprzytomną Elizę, martwi się o jej stan. Na korytarzu kliniki natyka się na Bolesława, dochodzi do nieprzyjemnej konfrontacji, świadkiem której jest Angelika. Wzburzona dziewczyna wprost oskarża ojca, że jest przyczyną całego zła, jakiego doświadcza jej matka. Jurek z pomocą Olka szykuje na swojej nowej działce efektowne oświadczyny. Adrianna tymczasem zbiera się, by powiedzieć ukochanemu o wyprowadzce do Kołobrzegu. Czy ich plany uda się pogodzić? Poważnie zaniepokojona Kinga podąża śladami Artura i dowiaduje się, że przed zniknięciem Kulczycki sprzedał udziały w firmie i wystawił mieszkanie. Kiedy przez przypadek orientuje się, że Artur jest z Jankiem w Kolumbii, zaczyna domyślać się, co kryje się za ich tajemniczym wyjazdem.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4193

Iga wciąż próbuje dojść do prawdy o kradzieży palasytu w planetarium. Zagaduje dyrektora o monitoring, o Jamesa wypytuje jego byłą współpracownicę Marcelinę, jednak w każdym przypadku odbija się od ściany. Jest załamana, że nie ma szans naprawić swojego błędu i odzyskać zaufania Alana. Na duchu podnosi ją matka, której Iga pomaga wybrać suknię ślubną. Emilka po rozmowie z Bartkiem już wie, że Fryderyk coś przed nią ukrywa. Zwierza się Marcie, a ta namawia przyjaciółkę, by sprawdziły prawdomówność „króla dżemu” i pojechały na targi we Wrocławiu, gdzie Fryderyk miał wystawiać stoisko „Owocowej Arkadii”. Czy przyłapią go na kłamstwie? Janek zobowiązuje Kingę do milczenia na temat Pawła. Są już o krok od uwolnienia go, nadal jednak wszystko może się posypać. Kindze trudno utrzymać taką rewelację w tajemnicy przed Marysią. Tymczasem strażnicy brutalnie wyciągają Pawła z celi.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejne odcinki 4190-4193 zostaną wyemitowane w dniach 7-10 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

Odcinek 4190 - wtorek, 7 kwietnia

- wtorek, 7 kwietnia Odcinek 4191 - środa, 8 kwietnia

- środa, 8 kwietnia Odcinek 4192 - czwartek, 9 kwietnia

- czwartek, 9 kwietnia Odcinek 4193 - piątek, 10 kwietnia

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)