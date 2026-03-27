Pierwsza miłość, odcinek 4189: Paweł jest w fatalnym stanie! Janek i Artur przekonują się, do czego zdolny jest Don Jose - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" z pewnością dostarczył fanom solidnej dawki emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Emanuel, w obawie o bezpieczeństwo swoich bliskich, podjął trudną decyzję o rezygnacji ze współpracy z Jankiem i Arturem. Na szczęście w Kolumbii pojawiła się niespodziewana sojuszniczka, Gloria, która w zamian za pomoc w ucieczce obiecała Polakom kluczowe informacje o Pawle. Tymczasem w Wadlewie Iga próbowała ustalić, kto wrobił Alana w kradzież meteorytu, a podejrzane zachowanie Jamesa tylko wzmocniło jej wątpliwości. Nie zabrakło też osobistych zawirowań, gdy przeprowadzka Angeliki do Filipa wywołała nieufność Białego. Czego zatem możemy spodziewać się w dalszej części tej historii?

"Pierwsza miłość" odc. 4189 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Bolesław pozwoli Angelice się wyprowadzić, będąc przekonanym, że trudy dorosłego życia szybko skłonią ją do powrotu. Eliza odczuje ulgę, wiedząc, że jej córka jest już bezpieczna, ale jednocześnie zda sobie sprawę, że została sama w obliczu zagrożenia ze strony męża. Tymczasem Iga utwierdza się w przekonaniu, że James ma coś do ukrycia i próbuje podzielić się swoimi obawami z Alanem, który jednak stanowczo odcina się od tej sprawy. Z kolei Janek zmaga się z ogromnymi wyrzutami sumienia po śmierci Glorii, podczas gdy Artur koncentruje się na ratowaniu przyjaciela. Gdy obaj odnajdują Pawła w tragicznym stanie, dociera do nich, jak poważna jest sytuacja i że bezwzględny Don Jose nie zamierza negocjować.

"Pierwsza miłość" odc. 4189 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością zastanawiają się, kiedy będą mogli zobaczyć dalszy ciąg emocjonujących wątków. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle interesująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans i nie przegapić kluczowych dla fabuły wydarzeń. Nowe perypetie bohaterów z pewnością przyciągną przed ekrany wierną publiczność. Premierowa emisja odcinka 4189 serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w piątek, 3 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Od 2004 roku "Pierwsza miłość" niezmiennie gości na ekranach polskich telewizorów, zabierając widzów w podróż po Wrocławiu i malowniczym Wadlewie. Serial umiejętnie łączy wątki obyczajowe, pełne miłosnych uniesień i dramatów, z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy nie boją się poruszać ważnych tematów społecznych, dzięki czemu losy bohaterów stają się jeszcze bliższe widzom. To właśnie ta różnorodność sprawia, że od lat z zapartym tchem śledzimy perypetie Marysi, Kingi i ich znajomych. W serialu występują m.in.: