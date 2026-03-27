Pierwsza miłość, odcinek 4192: Kinga dowie się o misji ratowania Pawła. Nie może powiedzieć tego Marysi! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4191 - środa, 8.04.2026, o godz. 18 w Polsacie

Janek w Kolumbii będzie walczyć o życie Pawła w więzieniu La Corona, gdzie każdy ruch decyduje o tym, czy polski więzień przeżyje kolejną godzinę. Artur poleci do Bogoty, gotowy, by na własne oczy przekonać się, że jego dawny przyjaciel faktycznie żyje i że ratunek jest jeszcze możliwy. Zegar tyka, Don Jose nie odpuszcza, a prokurator Ramirez zaoferuje pomoc, ale za cenę, której nie każdy będzie w stanie zapłacić. Każda decyzja będzie ekstremalnie ryzykowna, a konsekwencje mogą być tragiczne.

Kinga dowie się o historii wiezionego Pawła

W Polsce Kinga poczuje, że coś się zmienia. Najpierw będzie zmagać się z codziennymi problemami w domu, spięciami z Jolką (Justyna Zielska), powrotem Stasi (Maja Oświecińska) do Wrocławia i tajemniczymi ludźmi kręcącymi się w mieszkaniu. Jednak w końcu zacznie łączyć fakty. Sprzedaż udziałów w firmie i mieszkania przez Artura, jego nagły wyjazd z Jankiem do Kolumbii, to wszystko zacznie układać się w jeden obraz. Kinga zacznie domyślać się, że za wyjazdem kryje się coś więcej niż zwykła delegacja.

Tymczasem Marysia wciąż nie będzie miała pojęcia, że jej były mąż żyje. Dla niej wszystko pozostanie w sferze domysłów, a każdy krok Kingi będzie musiał pozostać w tajemnicy. To właśnie ta niemożność podzielenia się wiedzą sprawi, że Kinga stanie przed dramatycznym dylematem. Wie, że na szali stoi życie Pawła, ale nie może zdradzić prawdy Marysi.

Kinga nie powie Marysi, że Paweł żyje

W 4192 odcinku "Pierwszej miłości" napięcie między pilnowaniem tajemnicy a narastającą świadomością zagrożenia stanie się dla Kingi coraz trudniejsze do udźwignięcia. Misja ratunkowa Pawła zacznie w końcu wchodzić w kulminacyjny moment, a Kinga stanie twarzą w twarz z wyzwaniem, które może zmienić wszystko. Czy uda jej się dotrzymać sekretu i jednocześnie pomóc przyjaciołom?

