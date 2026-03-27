Pierwsza miłość, odcinek 4189: Gloria umiera, a Janek panikuje. Życie Pawła jest w jego rękach

W poprzednim odcinku „Pierwszej miłości” (4188) Emanuel zrezygnował ze współpracy z Jankiem i Arturem, bo obawiał się o rodzinę w ryzykownej rozgrywce z kolumbijską mafią. Gloria, członkini świty Don Josego, w tajemnicy zaoferowała Polakom informacje o Pawle w zamian za pomoc Janka w ucieczce. Iga próbowała odkryć, kto wrobił Alana, z pomocą Jamesa, którego zachowanie wzbudzało w niej wątpliwości. Angelika dostała wiadomość o dobrych wynikach i przygotowywała się do powrotu, choć Biały nie ufał planom Filipa, a Eliza miała własny pomysł.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Paweł odnaleziony w więzieniu w Kolumbii! Janek go rozpozna

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4189

Bolesław zmienia taktykę i zgadza się na wyprowadzkę Angeliki. Liczy, że przykrzy się jej dorosłe życie z jego obowiązkami i odpowiedzialnościami, i szybko wróci do domu. Eliza jest zadowolona, że udało jej się umieścić córkę w bezpiecznym, nietoksycznym miejscu. To jednak oznacza, że już nikt nie obroni jej przed brutalnym mężem. Iga dostaje coraz więcej sygnałów, że James może nie być tak krystaliczną postacią, jak do tej pory sądziła. Próbuje porozmawiać o swoich podejrzeniach z Alanem, ale trafia na mur. Alan nie chce mieć już nic wspólnego ani z tym tematem, ani z samą Igą. Podczas gdy Janek obwinia się za śmierć Glorii, Artur skupia się na ratowaniu przyjaciela. Gdy udaje się w końcu uzyskać widzenie, zastają Pawła w fatalnym stanie, skrajnie wycieńczonego. To wiadomość od Don Josego – nie można z nim bezkarnie zadzierać. Janek i Artur wiedzą, że będzie tylko gorzej, jeśli szybko czegoś nie wymyślą.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4189. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 3 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)