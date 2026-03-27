Pierwsza miłość, odcinek 4190: Fryderyk ma romans? Bartek przyłapie go z kobietą na randce jak zdradza Emilkę! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4190 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 18 w Polsacie

Relacje tej trójki już wcześniej były na granicy wytrzymałości. Po wyjściu z więzienia Bartek wrócił do Wadlewa z nadzieją, że odzyska rodzinę, ale rzeczywistość brutalnie go rozczarowała. Emilka nie przyjęła go z otwartymi ramionami, a jej serce było już przy Fryderyku.

Ich spotkanie zakończyło się ostrą kłótnią i bójką, gdy Miedzianowski rzucił się na rywala z pięściami. Od tamtej pory było jasne, że Bartek nie odpuści i zrobi wszystko, by odzyskać ukochaną oraz syna. Tym bardziej że związek Emilki i Fryderyka od początku budził wątpliwości, bo biznesmen nie chciał się afiszować relacją, a po informacji o ciąży Emilki jego zachowanie stało się jeszcze bardziej niejednoznaczne.

Bartek przyłapie Fryderyka z inną kobietą w 4190 odcinku "Pierwsza miłość"

W 4190 odcinku „Pierwszej miłości” Bartek natknie się na scenę, która tylko utwierdzi go w przekonaniu, że jego rywal nie jest godny Emilki. Na ulicy zobaczy Fryderyka w towarzystwie nieznajomej kobiety. Ich zachowanie będzie bardzo bliskie i swobodne, wszystko będzie wskazywało na randkę. Miedzianowski nie będzie miał wątpliwości. Postanowi zdobyć dowód i zacznie robić im zdjęcia, nawet się nie kryjąc. Sytuacja szybko wymknie się spod kontroli, bo dojdzie do konfrontacji, podczas której wyprowadzony z równowagi Fryderyk zacznie grozić Bartkowi.

Tajemnicza „szwagierka” i rosnące podejrzenia Emilki

W kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" sprawa tajemniczej kobiety nie da Emilce spokoju. Fryderyk spróbuje wszystko wyjaśnić, twierdząc, że to jego szwagierka, jednak jego nerwowa reakcja i unikanie tematu tylko pogłębią podejrzenia. Choć Emilka oficjalnie odpuści, w rzeczywistości zacznie działać na własną rękę. Po cichu zdobędzie link do profilu kobiety i zacznie ją sprawdzać. Intuicja podpowie jej, że coś jest nie tak.

W 4193 odcinku „Pierwszej miłości” wszystko zacznie się komplikować jeszcze bardziej. Po rozmowie z Bartkiem Emilka upewni się, że Fryderyk coś przed nią ukrywa. Swoimi obawami podzieli się z Martą, która namówi ją na konkretny krok. Postanowi sprawdzić prawdomówność „króla dżemu” i pojedzie na targi we Wrocławiu, gdzie Fryderyk będzie miał wystawiać stoisko „Owocowej Arkadii”. To tam spróbuje przyłapać go na kłamstwie.

Czy Emilka odkryje, że została zdradzona? A może prawda okaże się jeszcze bardziej szokująca? W nadchodzących odcinkach „Pierwszej miłości” relacja Emilki i Fryderyka stanie na krawędzi, a Bartek tylko czeka, by wykorzystać każdy jego błąd.

