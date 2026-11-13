Pierwsza miłość, odcinek 4295: Melka będzie ukrywać przed Piotrkiem trudne wiadomości. Zdecyduje się na kolejne badanie ginekologiczne

Melka nie powie Piotrkowi prawdy w 4295. odcinku „Pierwszej miłości”

Wizyta u ginekolożki nie przyniesie Melce uspokojenia. To, czego dowie się od lekarki, będzie dla niej trudne do zaakceptowania. Nie będzie umiała pogodzić się z usłyszanymi informacjami, a perspektywa przekazania ich Piotrkowi okaże się dla niej jeszcze bardziej przytłaczająca. Zamiast szczerze porozmawiać z narzeczonym, zdecyduje się przemilczeć sprawę.

Melka nie będzie jednak chciała poprzestać na jednej konsultacji. W tajemnicy wybierze się do innego gabinetu, by uzyskać drugą opinię. Będzie szukała potwierdzenia lub innego wyjaśnienia tego, co usłyszała podczas pierwszego badania. Na razie nie wiadomo, czy kolejna lekarka przedstawi jej inne informacje. Pewne jest natomiast, że Melka nie będzie gotowa, by dzielić się z Piotrkiem swoimi obawami.

W 4295. odcinku „Pierwszej miłości” powróci temat ciąży Melki

Sytuacja będzie szczególnie trudna ze względu na wcześniejsze wydarzenia. W 4290. odcinku Melka przekazała Piotrkowi radosną wiadomość o ciąży. Oboje byli szczęśliwi, ponieważ lekarze wcześniej informowali ją, że nie będzie mogła zajść w ciążę po postrzale przez który straciła wcześniejszą ciążę. Ich entuzjazm szybko jednak ustąpił miejsca niepokojowi, gdy pojawił się temat koniecznych badań. Co to może oznaczać?

W 4294. odcinku Piotrek nadal namawiał Melkę na wizytę u ginekologa. Ponieważ nie potrafił przekonać jej samodzielnie, poprosił o pomoc Kacpra (Damian Kulec). To właśnie jemu udało się przełamać opór pasierbicy. Melka zgodziła się na badanie i pojechała na wizytę z nadzieją, że wszystko będzie dobrze. Wiadomości od lekarki okazały się jednak trudne do przyjęcia. Teraz przyszła mama będzie próbowała samodzielnie poradzić sobie z tym, czego się dowiedziała. Nie powie Piotrkowi prawdy. Zamiast rozmowy wybierze kolejną konsultację, licząc na to, że drugi lekarz pomoże jej zrozumieć sytuację.

„Pierwsza miłość” – emisja 4295. odcinka

Odcinek 4295. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 27 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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