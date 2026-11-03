Pierwsza miłość, odcinek 4285: Melka wróci do pracy mimo niepokojących objawów. Piotrek będzie przerażony - ZDJĘCIA

Melka wróci do fundacji w 4285. odcinku „Pierwszej miłości”

Melka (Ewa Jakubowicz) zdecyduje się wrócić do pracy w fundacji pomagającej osobom w kryzysie bezdomności. Piotrek (Michał Mikołajczak) nie będzie jej w tym przeszkadzał. Będzie wiedział, że nie zdoła jej powstrzymać, ale jednocześnie nie przestanie martwić się o jej zdrowie. Zauważy, że ukochana zmaga się z niepokojącymi dolegliwościami. Bóle brzucha, mdłości i zasłabnięcia sprawią, że zacznie poważnie obawiać się o jej samopoczucie. Nie tylko on dostrzeże, że z Melką dzieje się coś niepokojącego. Podobne objawy zauważy również Laura (Katarzyna Maciąg).

Piotrek będzie obawiał się o zdrowie Melki w 4285. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4281. odcinku „Pierwszej miłości” Melka dostała ataku paniki, gdy na ulicy zobaczyła osobę podobną do Łucji Reterskiej. Piotrek próbował chronić narzeczoną przed wszystkim, co mogłoby przypominać jej traumę, i odcinał ją między innymi od Krystiana. Wcześniej, w 4266. odcinku, Melka wciąż cierpiała po stracie ciąży. Postanowiła wtedy spotkać się z Reterską, by zamknąć trudny rozdział swojego życia. Teraz będzie chciała wrócić do pracy, ale jej stan zdrowia wzbudzi niepokój Piotrka.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4285. odcinka

Odcinek 4285. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 13 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

Sonda Czy oglądasz serial Pierwsza Miłość? Tak Nie Czasami

9