Pierwsza miłość, odcinek 4285: Mariolka będzie uganiać się za Krystianem. Daga nie zostawi na niej suchej nitki

Mariolka będzie szukać okazji do spotkań z Krystianem w 4285. odcinku „Pierwszej miłości”

Mariolka zacznie coraz częściej zwracać uwagę na Krystiana. Będzie brała dyżury w tych samych godzinach co on, a jej tęskne spojrzenia nie umkną uwadze Dagi. Koleżanka szybko rozgryzie, co stoi za zachowaniem Mariolki, i postanowi uświadomić jej, że nie ma co liczyć na zainteresowanie szefa. Daga nie będzie owijać w bawełnę. Sprowadzi Mariolkę na ziemię, dając jej do zrozumienia, że Krystian nie odwzajemnia jej uczuć. I rzeczywiście, mężczyzna będzie sprawiał wrażenie, jakby zupełnie nie zauważał koleżanki.

Krystian ma za sobą trudne chwile. Czy będzie gotowy na nowy etap w 4285. odcinku „Pierwszej miłości”

Krystian niedawno zakończył dramatyczną relację z Łucją Reterską (Anna Samusionek). W 4256. odcinku „Pierwszej miłości” odkrył w jej rzeczach dokumenty z kliniki w Berlinie, które wzbudziły jego podejrzenia. W kolejnych odcinkach zaczął poznawać prawdę o narzeczonej i jej mrocznych planach. Ostatecznie zatrzymano ją za postrzelenie ciężarnej Melki (Ewa Jukubowicz).

Sprawdź: Reterska strzeli do ciężarnej Melki!

Teraz w 4285. odcinku „Pierwszej miłości” Mariolka będzie próbowała zwrócić na siebie jego uwagę. Z jednej strony Krystian może potrzebować bliskości po tym, co przeszedł. Z drugiej – trudne doświadczenia mogą sprawić, że nie będzie miał ochoty na nowy romans. Na razie nie wiadomo, czy zainteresuje się koleżanką z pracy.

Czy Krystian odwzajemni uczucia Mariolki w 4285. odcinku „Pierwszej miłości”?

W 4285. odcinku „Pierwszej miłości” zachowanie Krystiana będzie jednak niejednoznaczne. Choć początkowo nie okaże Mariolce zainteresowania, pojawi się pytanie, czy rzeczywiście pozostanie obojętny na jej starania. Mariolka będzie uganiać się za szefem, a Daga nie zostawi na niej suchej nitki. Nie wiadomo jednak, czy jej ocena okaże się trafna. Krystian może bowiem zauważyć coś, czego nie dostrzegą ani Mariolka, ani jej koleżanka.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4285. odcinka

Odcinek 4285. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 13 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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