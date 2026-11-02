Pierwsza miłość, odcinek 4285: Brutalne starcie na ulicy! Świder dopadnie Darka, a ten sięgnie po nóż - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-11-02 12:41

W odcinku 4285. serialu „Pierwsza miłość” Świder (Damian Wasilewski) nie odpuści, dopóki nie dopadnie Darka (Paweł Wierzbicki). Po kolejnym zamachu na życie Elizy (Anna-Maria Sieklucka) będzie obwiniał się o to, że nie pilnował jej wystarczająco dobrze. W końcu natrafi na młodego Olszewskiego, gdy ten zaczepi Angelikę (Patrycja Franczak). Świder rzuci się na Darka, a ten wyciągnie nóż. Czy dojdzie do kolejnej tragedii?

Świder będzie chciał dopaść Darka w 4285. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4284. odcinku „Pierwszej miłości” Świder uratował nieprzytomną Elizę z płonącego klubu Iskra. Na miejscu zastał Darka, dlatego od razu uznał go za sprawcę podpalenia. Młody Olszewski zaprzeczył jednak, że ma z tym cokolwiek wspólnego. Świder nie będzie chciał słuchać jego wyjaśnień i postanowi działać, jednak nie wszystko pójdzie po jego mhyśli. Drugi zamach na życie Elizy postawi policję na nogi. Świder nie będzie mógł pogodzić się z tym, co ją spotkało. Będzie miał do siebie pretensje, że nie pilnował jej nieustannie. Tym razem nie zamierza jednak poprzestać na wyrzutach sumienia. Postanowi za wszelką cenę znaleźć Darka i wymierzyć mu sprawiedliwość.

Darek zaatakuje Angelikę, a Świder rzuci się na niego w 4285. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4285. odcinku „Pierwszej miłości” Świder w końcu dopadnie Darka. Dojdzie do tego na ulicy, gdy Olszewski zaczepi Angelikę. Świder nie będzie się wahał i natychmiast rzuci się na niego. Darek nie pozostanie mu dłużny. Wyciągnie nóż, a sytuacja szybko stanie się niebezpieczna. Świder będzie chciał dopaść go za to, co stało się z Elizą, ale tym razem sam znajdzie się w niebezpieczeństwie. Czy starcie zakończy się kolejnym dramatem?

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4285. odcinka

Odcinek 4285. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 13 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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