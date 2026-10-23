Pierwsza miłość, odcinek 4282: Wielkie pojednanie Janka z synem Kingi. Maciek nie wie, że zostanie wykorzystany! - ZDJĘCIA

Maciek pogodzi się z Jankiem, ale będzie miał w tym cel

W 4282 odcinku "Pierwszej miłości" Maciek postanowi odłożyć na bok pretensje do Janka i poprosić go o wsparcie. Chłopak będzie chciał wypromować ekologiczne wydarzenie organizowane przez Julkę, dlatego liczyć się będzie dla niego każda pomoc. Jednocześnie zobaczy w tym szansę, by zapunktować u dziewczyny. Relacja Janka z synami Kingi nie była prosta, bo po prowadzeniu podwójnego życia, okłamywania żony i byciu jednocześnie ojcem Poli, nadszarpnięto zaufanie bliskich. Kinga z Jankiem mieli się rozwieść, ale ostatecznie są razem i wybaczyli sobie błędy przeszłości. Jednak relacja z Maćkiem i Tomkiem (Oskar Wojciechowski) pozostała mocno napięta.

Julka będzie coraz bardziej przygnębiona przez hejtera, a Maciek uprze się, by jej pomóc

Janek dostanie więc okazję, by poprawić relacje z synem Kingi. Maciek sam wyciągnie do niego rękę, choć nie będzie to bezinteresowny gest. Najważniejsze okaże się dla niego to, czy Julka zauważy jego starania. Plany Maćka mogą jednak nie przynieść oczekiwanego efektu. Julka będzie zbyt przygnębiona wiadomościami, które dostanie od osoby ją prześladującej, by skupić się na eko-evencie. Co gorsza, zacznie wierzyć w treści hejterskich wiadomości, przez co jeszcze bardziej straci pewność siebie.

Pogodzenie się Janka z synami to tylko pozorny rozejm?

Maciek może więc nie doczekać się reakcji, na którą liczy. Nawet jeśli pomoże w promocji wydarzenia, Julka będzie miała głowę zajętą własnymi problemami. Jej sytuacja stanie się coraz trudniejsza, a chłopak niekoniecznie zrozumie, dlaczego jego starania pozostaną niezauważone. Tymczasem Janka czekają kolejne kłopoty, bo będzie próbował wyjaśnić sytuację Pawła (Mateusz Kościukiewicz). Kiedy zażąda od przyjaciela odpowiedzi, ten zamiast rozmawiać, spakuje się i wyprowadzi z jego domu.

Kiedy 4282 odcinek "Pierwszej miłości"? Data emisji

4282 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany w środę, 9 listopada 2026 roku, o godzinie 18.00 w Polsacie.