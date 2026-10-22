Pierwsza miłość, odcinek 4280: Janek odkryje porwanie Pawła! Zobaczy krew i zacznie działać - ZDJĘCIA

Paweł zniknie, a Janek znajdzie ślad krwi

W 4280 odcinku "Pierwszej miłości" Janek zacznie poważnie martwić się o przyjaciela. Paweł nie wróci na noc, a jego nieobecność szybko przestanie wyglądać na zwykłe spóźnienie. Najgorsze będzie jednak to, co Janek zauważy przed domem, czyli dziwną plamę krwi, która wzbudzi jego najgorsze obawy. Mężczyzna nie będzie mógł zignorować takiego śladu. Zacznie działać, próbując ustalić, co stało się z Pawłem. Czy jego przyjaciel zostanie porwany? Na razie nie będzie wiadomo, kto stoi za zniknięciem Krzyżanowskiego ani czy krew rzeczywiście będzie dowodem brutalnego ataku. Wszystko zacznie jednak wskazywać na to, że Paweł znalazł się w poważnych tarapatach.

Paweł poczuje się niepotrzebny. Wtedy dopadnie go przeszłość

Zdradzamy, że problemy Pawła zaczną się już w 4279 odcinku "Pierwszej miłości". Mężczyzna będzie przygnębiony i przekonany, że nie ma już dla niego miejsca w życiu najbliższych. Marysia (Aneta Zając) nie będzie go potrzebowała, a on sam uzna, że nie ma nic do zaoferowania Julce (Dąbrówka Kruk). Coraz mocniej zacznie więc rozważać wyjazd z Wrocławia. Właśnie wtedy niespodziewanie odezwie się jego przeszłość. Paweł otrzyma propozycję nie do odrzucenia, która może całkowicie zmienić bieg wydarzeń. Widzowie wiedzą już, że powrót Krzyżanowskiego z Kolumbii nie oznaczał końca jego problemów. Dawne sprawy i ludzie, z którymi był związany, nadal mogą stanowić zagrożenie.

To Kacper (Damian Kulec) zacznie podejrzewać, że Marysię i Pawła łączy więcej, niż chciałaby przyznać. Przestanie wierzyć zapewnieniom żony i wynajmie prywatnego detektywa, by sprawdził, co naprawdę dzieje się między nimi. Zaledwie po jednym dniu śledczy przyniesie mu zdjęcia. Ich zawartość może jeszcze bardziej zaostrzyć konflikt i rzucić nowe światło na dziwne zniknięcie mężczyzny.

Janek zażąda wyjaśnień. Paweł wyprowadzi się od przyjaciela

Już wiadomo, że Paweł nie zniknie na zawsze. W 4282 odcinku "Pierwszej miłości" Janek będzie chciał dowiedzieć się od Pawła, co się wydarzyło. Zamiast uzyskać odpowiedzi, spotka się jednak z niespodziewaną reakcją. Krzyżanowski spakuje swoje rzeczy i wyprowadzi się z domu przyjaciela.

Kiedy 4280 odcinek "Pierwszej miłości"? Data emisji

4280 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany w czwartek, 5 listopada 2026 roku, o godzinie 18.00 w Polsacie.