Pierwsza miłość, odcinek 4278: Przełom u Mai i Radka! Zrobi to po raz pierwszy! - ZDJĘCIA

Maja zaprosi Radka do siebie. To przełom

W 4278 odcinku "Pierwszej miłości" Maja przestanie zadowalać się ukradkowymi spotkaniami z Radkiem. Choć oboje wiedzą, że ich relacja może skomplikować sytuację w klinice, uczucie okaże się silniejsze niż ostrożność. Maja zdecyduje się zaprosić ukochanego do siebie, a para będzie mogła wreszcie pobyć razem w bardziej intymnej atmosferze. Ich spokój nie potrwa jednak długo. Czułości przerwie telefon od Grażyny, która przekaże nieprzyjemną wiadomość. W tym samym czasie szefowa kliniki będzie próbowała zdyscyplinować personel i przypomnieć wszystkim o zasadach obowiązujących w miejscu pracy.

Grażyna zabroni romansów w klinice w 4278 odcinku "Pierwszej miłości"

Grażyna zwoła zebranie, podczas którego jasno da do zrozumienia, że w klinice nie ma miejsca na relacje osobiste, a od personelu oczekuje pełnego profesjonalizmu. Problem w tym, że uczucie może mieć dla Radka poważne konsekwencje. W kolejnych odcinkach lekarz ponownie narazi się Grażynie, wdając się w ostrą wymianę zdań z Florianem (Michał Kurek). Radek padnie ofiarą skargi do Komisji Etyki Lekarskiej.

Romans z Mają skomplikuje Radkowi życie zawodowe?

Pacjentka operowana przez Bilewicza zamierza pozwać go za przekroczenie uprawnień. Sprawa trafi przed profesora Kochańskiego (Rafał Królikowski), ojca Floriana, który będzie musiał ją rozpatrzyć. Już w 4283 odcinku "Pierwszej miłości" Maja spróbuje pomóc Radkowi opanować nerwy przed spotkaniem z profesorem. Sama również będzie się jednak obawiać, czy Kochański okaże się bezstronny. Florian będzie tymczasem triumfował. Z niekrytym uśmieszkiem stanie z boku i popatrzy jak rozwala się życie zawodowe i intymne Radka.

Kiedy 4278 odcinek "Pierwszej miłości"? Data emisji

4278 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany we wtorek, 3 listopada 2026 roku, o godzinie 18.00 w Polsacie.