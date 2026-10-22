Pierwsza miłość, odcinek 4278: Przełom u Mai i Radka! Zrobi to po raz pierwszy! - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-10-22 11:31

Maja (Julia Kamińska) i Radek (Karol Biskup) w 4278 odcinku "Pierwszej miłości" zrobią kolejny krok w swojej relacji! Dotąd musieli ukrywać uczucie, a Grażyna (Grażyna Wolszczak) coraz częściej przyłapywała ich na czułościach. Teraz Maja postanowi zaprosić Radka do siebie. Ich romantyczny moment szybko jednak zostanie przerwany przez telefon od Grażyny. Czy związek, który dopiero nabiera rozpędu, stanie się dla Radka początkiem poważnych problemów w pracy?

Maja zaprosi Radka do siebie. To przełom

W 4278 odcinku "Pierwszej miłości" Maja przestanie zadowalać się ukradkowymi spotkaniami z Radkiem. Choć oboje wiedzą, że ich relacja może skomplikować sytuację w klinice, uczucie okaże się silniejsze niż ostrożność. Maja zdecyduje się zaprosić ukochanego do siebie, a para będzie mogła wreszcie pobyć razem w bardziej intymnej atmosferze. Ich spokój nie potrwa jednak długo. Czułości przerwie telefon od Grażyny, która przekaże nieprzyjemną wiadomość. W tym samym czasie szefowa kliniki będzie próbowała zdyscyplinować personel i przypomnieć wszystkim o zasadach obowiązujących w miejscu pracy.

Grażyna zabroni romansów w klinice w 4278 odcinku "Pierwszej miłości"

Grażyna zwoła zebranie, podczas którego jasno da do zrozumienia, że w klinice nie ma miejsca na relacje osobiste, a od personelu oczekuje pełnego profesjonalizmu. Problem w tym, że uczucie może mieć dla Radka poważne konsekwencje. W kolejnych odcinkach lekarz ponownie narazi się Grażynie, wdając się w ostrą wymianę zdań z Florianem (Michał Kurek). Radek padnie ofiarą skargi do Komisji Etyki Lekarskiej.

Romans z Mają skomplikuje Radkowi życie zawodowe?

Pacjentka operowana przez Bilewicza zamierza pozwać go za przekroczenie uprawnień. Sprawa trafi przed profesora Kochańskiego (Rafał Królikowski), ojca Floriana, który będzie musiał ją rozpatrzyć. Już w 4283 odcinku "Pierwszej miłości" Maja spróbuje pomóc Radkowi opanować nerwy przed spotkaniem z profesorem. Sama również będzie się jednak obawiać, czy Kochański okaże się bezstronny. Florian będzie tymczasem triumfował. Z niekrytym uśmieszkiem stanie z boku i popatrzy jak rozwala się życie zawodowe i intymne Radka. 

Kiedy 4278 odcinek "Pierwszej miłości"? Data emisji

4278 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany we wtorek, 3 listopada 2026 roku, o godzinie 18.00 w Polsacie. 

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