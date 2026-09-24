Pierwsza miłość, odcinek 4267: Chytry plan Dominiki i Karmy na kolejny skok na kasę. Zatrudnią się jako sprzątaczki w muzeum! - ZDJĘCIA

Dominika i Karma zostaną sprzątaczkami w muzeum. To będzie tylko przykrywka?

W 4267 odcinku „Pierwszej miłości” Dominika i Karma pokażą się z zupełnie innej strony. Obie będą pracować w muzeum jako sprzątaczki. Na pierwszy rzut oka wszystko będzie wyglądało niewinnie. Dziewczyny będą mogły przekonywać, że znalazły zwyczajną pracę i chcą w uczciwy sposób zarobić na życie. Edward nie da się jednak nabrać. Mężczyzna szybko zacznie podejrzewać, że za zatrudnieniem Dominiki i Karmy w muzeum będzie kryło się coś więcej. Ich zachowanie wzbudzi jego czujność, a Edward będzie doskonale wiedział, że dziewczyny mogą szykować kolejny „chytry” plan.

Dominika i Karma szykują kolejny skok na kasę?

W 4267 odcinku „Pierwszej miłości” prawda o zamiarach Dominiki i Karmy zacznie wychodzić na jaw. Ich praca w muzeum nie będzie wynikała wyłącznie z potrzeby znalezienia stałego źródła dochodu. Dziewczyny będą miały własny plan, a miejsce, w którym właśnie się zatrudnią, może okazać się dla nich wyjątkowo interesujące.

Edward rozdzieli Dominikę i Karmę. Będzie chciał rozbić ich przestępczy team

Edward w 4267 odcinku „Pierwszej miłości” postanowi wkroczyć do akcji. Zamiast bezpośrednio udaremniać plan Dominiki i Karmy, spróbuje uderzyć w ich największą siłę, czyli współpracę. Mężczyzna będzie chciał wbić klin między dziewczyny i doprowadzić do rozpadu ich przestępczego teamu. Uzna, że jeśli uda mu się je skłócić, powstrzyma nadchodzącą katastrofę. Dominika i Karma mogą jednak nie zorientować się, że ktoś będzie próbował pokrzyżować ich plany. Czy Edwardowi uda się rozdzielić Dominikę i Karmę? I co tak naprawdę dziewczyny będą planowały w muzeum? Odpowiedzi przyniesie 4267 odcinek „Pierwszej miłości”.

„Pierwsza miłość”, odcinek 4267 – emisja 16 października 2026

Odcinek 4267 serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 16 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.