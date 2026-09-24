Pierwsza miłość, odcinek 4261: Wielka radość Kulasa przerodzi się w panikę. Wszystko przez znalezisko w śmietniku - ZDJĘCIA

Sylwester Kulas będzie świętował sukces w 4261. odcinku „Pierwszej miłości”

W 4261. odcinku „Pierwszej miłości” Sylwester Kulas (Marcin Sztabiński) wreszcie będzie mógł świętować zdanie matury. Dla mężczyzny, który przez lata uchodził w Wadlewie za postać chaotyczną i uwikłaną w różne perypetie, będzie to ważny moment. Kulas zasiądzie z rodziną przy jednym stole, jednak radość szybko zostanie przerwana. W śmietniku znajdzie pozytywny test ciążowy. Nie będzie wiedział, kto go zrobił ani dlaczego znalazł się właśnie w jego domu, a radość ze zdania egzaminu dojrzałości ustąpi panice. W głowie pojawi się milion pytań, na które chciałby znać odpowiedź.

W 4261. odcinku „Pierwszej miłości” Kulas zacznie podejrzewać Anielę

Po odkryciu pozytywnego testu ciążowego w 4261. odcinku "Pierwszej miłości" Sylwester zacznie szukać odpowiedzi. W jego otoczeniu są dwie kobiety, które mogą mieć związek z testem – jego obecna partnerka Aniela (Maja Wachowska) oraz nastoletnia córka Amelia (Amelia Majcher). Kulas nie będzie jednak od razu podejrzewał Amelii, wyda mi się to niedorzeczne. Zamiast tego uzna, że test może należeć do Anieli, i postanowi skonfrontować partnerkę. Nie będzie jeszcze wiedział, że jego podejrzenia są błędne i że prawdziwe znaczenie tego znaleziska wiąże się z zupełnie inną osobą.

„Pierwsza miłość”, odcinek 4261 – emisja 7 października 2026

Odcinek 4261. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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