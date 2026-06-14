Początki i mroczna przeszłość Łukasza Mejera (Bruna) w "Pierwszej miłości"

W przeszłości Łukasz Mejer (Konrad Jałowiec) został wciągnięty w brutalny świat przestępczy przez Iwo Konarskiego (Redbad Klynstra) i od tego czasu jego życie zaczęło kręcić się wokół przemocy, nielegalnych walk bokserskich oraz kontaktów z półświatkiem. Ta przeszłość stała się fundamentem późniejszych problemów i konsekwencji, które wracały do niego przez całe życie.

Ujawnienie tożsamości i rozpoznanie przez Piotrka Majczyka

Po latach Piotrek Majczyk (Michał Mikołajczak) orientuje się, że Bruno to w rzeczywistości poszukiwany przestępca Łukasz Mejer. Dodatkowo wychodzi na jaw jego udział w nielegalnych walkach organizowanych w otoczeniu Kingi oraz powiązania z dawnymi wrogami, co potwierdza jego kryminalną przeszłość i prowadzi do dalszego śledztwa.

Konfrontacja i zgłoszenie na policję – odcinek 4017 (16 maja 2025)

W odcinku 4017 Bruno sam zgłasza się na policję, co kończy jego długie ukrywanie się. Dochodzi do konfrontacji z Piotrkiem Majczykiem, który odkrywa, że był przez niego długo oszukiwany i że Bruno odebrał mu relację z Martą. Piotrek żąda, aby Bruno definitywnie odsunął się od Marty i jej nie wciągał w swój świat.

Relacja z Martą i wątek śledztwa w sprawie Joanny S.

Marta angażuje się emocjonalnie i jest gotowa nawet działać wbrew przyjaciółkom oraz Piotrkowi, aby chronić Bruna. Wplątuje się również w sprawę śmierci Joanny S., gdzie Bruno zostaje oskarżony o zabójstwo, a ona sama zaczyna prowadzić własne, ryzykowne śledztwo. W efekcie Marta traci zaufanie policji, zostaje zatrzymana za utrudnianie postępowania, a sytuacja coraz bardziej komplikuje relacje wszystkich bohaterów.

Wyrok i skazanie Bruna na 25 lat więzienia – odcinek 4106 "Pierwszej miłości" (2 grudnia 2025)

Bruno / Łukasz Mejer zostaje skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo Joanny S. Prokurator Koryński odnosi sukces, a sam wyrok całkowicie załamuje Bruna i odbiera mu nadzieję na szybkie odzyskanie wolności. Jednocześnie Piotrek i Hubert zaczynają dostrzegać, że sprawa może nie być jednoznaczna.

Wątpliwości, śledztwo i dalsze komplikacje w sprawie Marty i Szymona

W trakcie dalszych wydarzeń Szymon kontaktuje się z Piotrkiem, a Marta coraz bardziej wikła się emocjonalnie w jego sprawy. Piotrek początkowo nie wierzy w ich ustalenia, ale zaczyna mieć wątpliwości i rusza tropem sprawy. W tym czasie prawda o zabójstwie Joanny S. nadal pozostaje niejasna, a śledztwo się komplikuje.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Pierwsza miłość” odcinek 4235: Łukasz Mejer na wolności!

Łukasz wychodzi z więzienia. Na wolności czekają na niego Bartek z Iloną i nowe życie, które trzeba zacząć od zera. Łukasz podejmuje decyzję, że nie będzie szukał Marty, zostawi wszystko losowi. Los szybko spełnia jego prośbę...

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"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Pierwsza miłość" emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4235. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 11 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

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"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

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