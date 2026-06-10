Pierwsza miłość, odcinek 4234: Łzawe pożegnanie z Mironem. Zenek szykuje się na najgorsze

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Zniknięcie Karoliny Kazanowej wywołało w Wadlewie ogromne zamieszkanie, a prawdziwy przełom nastąpił, gdy w 4226. odcinku do świetlicy zadzwonił Miron, niepełnosprawny syn Zenka. Choć policja z początku zbagatelizowała ten trop, w 4232. epizodzie sierżant Kargulewicz podjął się kolejnego przesłuchania chłopaka. Zenek próbował wytłumaczyć dziwną reakcję na zaginięcie Kazanowej jego stanem zdrowia, lecz Miron uciekł z domu i w lesie zaatakował zrozpaczonego Seweryna. Przyparty do muru Zenek skapitulował w 4233. odcinku. Złamany agresją syna i pytaniami sąsiadów, wyznał Róży prawdę o tragicznej nocy, gdy zaginęła Karolina. Wstrząśnięta kobieta nie wykazała litości - postawiła twarde ultimatum, dając Zenkowi 24 godziny na zgłoszenie się na policję. Zenek podjął ostateczną decyzję, lecz wszystko znów wymknęło się spod kontroli.
"Pierwsza miłość" odc. 4234: Zenek żegna się z synem
Zenek staje przed najbardziej bolesnym wyborem w swoim życiu. Pod wpływem tych traumatycznych wydarzeń podejmuje ostateczną, rozdzierającą serce decyzję i żegna się ze swoim synem, Mironem. Czy jednak uda mu się dotrzeć na komisariat? Zenek zaczyna się źle czuć i pada na ziemię w swoim domu, w obecności syna.
"Pierwsza miłość" odc. 4234: Dramat Seweryna. Musi zidentyfikować zwłoki
W tym samym czasie dramatyczne wieści docierają do załamanego Seweryna. Z wrocławskiej komendy nadchodzi mrożąca krew w żyłach wiadomość - z Odry wyłowiono ciało nieznanej kobiety. Ponieważ jej rysopis idealnie zgadza się z wyglądem zaginionej Kazanowej, gotowy na najgorsze Seweryn natychmiast rusza w towarzystwie Śmiałka do zakładu medycyny sądowej we Wrocławiu, aby dokonać oficjalnej identyfikacji zwłok. Te wydarzenia stawiają przyszłość bohaterów pod znakiem zapytania i rodzą mnóstwo domysłów. Czy wyłowione z rzeki ciało to rzeczywiście zaginiona Karolina?
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4234. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
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"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)