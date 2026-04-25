Pierwsza miłość, odcinek 4211: Eliza decyduje się spędzić noc ze Świdrem, aby ratować Angelikę

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4211

Wątek porwania Angeliki wkracza w najbardziej kontrowersyjną fazę. Po tym, jak Bolesław okazał się niezdolny do bezinteresownego działania, Eliza przejmuje inicjatywę. 4211. odcinek to studium desperacji kobiety, która wie, że nie może liczyć ani na prawo, ani na męża, który ma skłonność do podejmowania złych i zbyt pochopnych decyzji. Czy poświęcenie Elizy przyniesie oczekiwany skutek?

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem

Pułapka Bolesława i desperacja Elizy

Kibole chcą się na nim zemścić na Bolesławie. Gdy Angelika wracała do domu po zakończonej pracy z zakładzie jubilerskim, kibole napadli na nią i uprowadzili, a następnie zażądali olbrzymiego okupu. Bolesław ma wpłacić dwa miliony złotych, dopiero wtedy odzyska córkę. Bolesław Olszewski w tym momencie, po raz kolejny, pokazuje swoją ciemną stronę. Zamiast współpracować z policją w celu bezpiecznego odbicia córki, planuje wykorzystać Elizę jako „żywą przynętę”. Jego strategia jest okrutna – chce doprowadzić funkcjonariuszy do kryjówki kiboli kosztem bezpieczeństwa żony. Eliza ma jednak inny plan - postanawia działać na własną rękę. Udaje się do Świdra, co jest dla niej aktem poświęcenia. Ma to pomóc w odzyskaniu córki i polubownym zakończeniu całego dramatu.

Darek i ostateczne odliczanie

W cieniu tych wydarzeń działa Darek, którego rola w całym procederze staje się coraz bardziej jasna. To on podpuszcza porywaczy do ostatecznej konfrontacji z Olszewskim. Jego nienawiść do Bolesława jest motorem napędowym tragicznych wydarzeń. Darek manipuluje obiema stronami konfliktu, dążąc do momentu, w którym Bolesław zostanie ostatecznie wyeliminowany. W 4211. odcinku widzimy, jak pętla wokół rodziny Olszewskich zaciska się coraz mocniej, a każde działanie Elizy czy Borysa jest kontrowane przez mroczne plany Darka.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4211. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 7 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)