Pierwsza miłość, odcinek 4190: Prokurator chce łapówkę, a Artur nie ma już pieniędzy na uwolnienie Pawła

W poprzednim odcinku (4189) Bolesław zgodził się na wyprowadzkę Angeliki, licząc, że dorosłe życie z jego obowiązkami szybko ją zniechęci i wróci do domu. Eliza cieszyła się, że córka trafiła w bezpieczne miejsce, choć nikt już nie chronił jej przed brutalnym mężem. Iga zaczęła dostrzegać, że James może nie być tak idealny, i próbowała porozmawiać o tym z Alanem, który jednak odmówił wsparcia. Janek obwiniał się za śmierć Glorii, a Artur walczył o przyjaciela. Podczas widzenia zastali Pawła skrajnie wyczerpanego – wiadomość od Don Josego jasno pokazała, że sytuacja będzie coraz groźniejsza.
„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4190
Bartek widzi na ulicy Fryderyka z jakąś kobietą - są w dużej zażyłości, wygląda to na randkę. Cięty na rywala Miedzianowski, nie kryjąc się, robi im zdjęcia. Dochodzi do nieprzyjemnej konfrontacji. Wyprowadzony z równowagi Fryderyk zaczyna grozić Bartkowi. Trener Koczarski sprzeciwia się Borysowi i nie wystawia skacowanego Maksa w meczu. Chce w ten sposób pokazać swoim piłkarzom, że od teraz na pierwszym miejscu jest zespół. Mimo braku swojego najlepszego strzelca, Iskra wygrywa! Kibice świętują – ich ukochana drużyna wreszcie podnosi się z kolan. Radość jest jednak przedwczesna. Artur i Janek czekają na ruch Dona Jose, zamiast tego odwiedza ich kolumbijska policja. Prokurator Ramirez deklaruje pomoc, jednak nie za darmo. Problem w tym, że Artur nie ma już pieniędzy na kolejną łapówkę. Zegar tyka, a szanse Pawła w więzieniu maleją coraz bardziej.
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4190. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 7 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)