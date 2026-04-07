Pierwsza miłość, odcinek 4190: Prokurator chce łapówkę, a Artur nie ma już pieniędzy na uwolnienie Pawła

W poprzednim odcinku (4189) Bolesław zgodził się na wyprowadzkę Angeliki, licząc, że dorosłe życie z jego obowiązkami szybko ją zniechęci i wróci do domu. Eliza cieszyła się, że córka trafiła w bezpieczne miejsce, choć nikt już nie chronił jej przed brutalnym mężem. Iga zaczęła dostrzegać, że James może nie być tak idealny, i próbowała porozmawiać o tym z Alanem, który jednak odmówił wsparcia. Janek obwiniał się za śmierć Glorii, a Artur walczył o przyjaciela. Podczas widzenia zastali Pawła skrajnie wyczerpanego – wiadomość od Don Josego jasno pokazała, że sytuacja będzie coraz groźniejsza.

Pierwsza miłość. Paweł umrze w więzieniu? Filip zniszczy miłość Angeliki i Białego

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4190

Bartek widzi na ulicy Fryderyka z jakąś kobietą - są w dużej zażyłości, wygląda to na randkę. Cięty na rywala Miedzianowski, nie kryjąc się, robi im zdjęcia. Dochodzi do nieprzyjemnej konfrontacji. Wyprowadzony z równowagi Fryderyk zaczyna grozić Bartkowi. Trener Koczarski sprzeciwia się Borysowi i nie wystawia skacowanego Maksa w meczu. Chce w ten sposób pokazać swoim piłkarzom, że od teraz na pierwszym miejscu jest zespół. Mimo braku swojego najlepszego strzelca, Iskra wygrywa! Kibice świętują – ich ukochana drużyna wreszcie podnosi się z kolan. Radość jest jednak przedwczesna. Artur i Janek czekają na ruch Dona Jose, zamiast tego odwiedza ich kolumbijska policja. Prokurator Ramirez deklaruje pomoc, jednak nie za darmo. Problem w tym, że Artur nie ma już pieniędzy na kolejną łapówkę. Zegar tyka, a szanse Pawła w więzieniu maleją coraz bardziej.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4190. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 7 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

