Pierwsza miłość, odcinek 4190: Prokurator chce łapówkę, a Artur nie ma już pieniędzy na uwolnienie Pawła

Joanna Dembek
2026-04-07 16:19

„Pierwsza miłość” to kultowa produkcja, która od lat wzrusza widzów losami bohaterów uwikłanych w miłosne intrygi i rodzinne dramaty. Walka o szczęście i nagłe zwroty akcji to ich codzienność. Kolejne emocje czekają na fanów już 7 kwietnia, kiedy to na antenie Polsatu zostanie wyemitowany 4190. odcinek.

Diptych z Arturem Kulczyckim i Pawłem, bohaterami serialu Pierwsza miłość. Po lewej Artur, ubrany w jasną koszulę, stoi przy biurku obok kolumbijskiego policjanta. Po prawej, wychudzony i wyczerpany Paweł, zakuty w kajdanki. Więcej o ich losach na Super Seriale.

W poprzednim odcinku (4189) Bolesław zgodził się na wyprowadzkę Angeliki, licząc, że dorosłe życie z jego obowiązkami szybko ją zniechęci i wróci do domu. Eliza cieszyła się, że córka trafiła w bezpieczne miejsce, choć nikt już nie chronił jej przed brutalnym mężem. Iga zaczęła dostrzegać, że James może nie być tak idealny, i próbowała porozmawiać o tym z Alanem, który jednak odmówił wsparcia. Janek obwiniał się za śmierć Glorii, a Artur walczył o przyjaciela. Podczas widzenia zastali Pawła skrajnie wyczerpanego – wiadomość od Don Josego jasno pokazała, że sytuacja będzie coraz groźniejsza.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4190

Bartek widzi na ulicy Fryderyka z jakąś kobietą - są w dużej zażyłości, wygląda to na randkę. Cięty na rywala Miedzianowski, nie kryjąc się, robi im zdjęcia. Dochodzi do nieprzyjemnej konfrontacji. Wyprowadzony z równowagi Fryderyk zaczyna grozić Bartkowi. Trener Koczarski sprzeciwia się Borysowi i nie wystawia skacowanego Maksa w meczu. Chce w ten sposób pokazać swoim piłkarzom, że od teraz na pierwszym miejscu jest zespół. Mimo braku swojego najlepszego strzelca, Iskra wygrywa! Kibice świętują – ich ukochana drużyna wreszcie podnosi się z kolan. Radość jest jednak przedwczesna. Artur i Janek czekają na ruch Dona Jose, zamiast tego odwiedza ich kolumbijska policja. Prokurator Ramirez deklaruje pomoc, jednak nie za darmo. Problem w tym, że Artur nie ma już pieniędzy na kolejną łapówkę. Zegar tyka, a szanse Pawła w więzieniu maleją coraz bardziej.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Pierwsza miłość" emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4190. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 7 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
