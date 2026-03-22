Pierwsza miłość, odcinek 4189: Iga odkrywa dramatyczną prawdę o Jamesie, a Alan oddala się od ukochanej

Narastające podejrzenia Igi na temat Jamesa

Po wydarzeniach z poprzednich odcinków sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana. W odcinku 4185 Alan próbował ukryć przed bliskimi, że stracił pracę w planetarium, co tylko pogłębiło jego frustrację i poczucie porażki. Dla chłopaka był to kolejny dowód na to, że jego życie wymyka się spod kontroli.

Z kolei w odcinku 4188 Iga postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i odkryć prawdę o kradzieży meteorytu, w którą zamieszany został Alan. James zaoferował pomoc w zdobyciu nagrań z monitoringu, jednak jego zachowanie zaczęło wzbudzać coraz większe wątpliwości. Niby współpracował, ale jednocześnie sprawiał wrażenie, jakby coś ukrywał lub próbował kontrolować przebieg całego śledztwa.

W odcinku 4189 te podejrzenia tylko się nasilą. Iga zacznie dostrzegać kolejne nieścisłości i sygnały, które mogą świadczyć o tym, że James nie jest tak niewinny, jak twierdzi. Każdy kolejny trop będzie prowadził ją do coraz bardziej niepokojących wniosków.

Alan nie może już znieść tej sytuacji i odrzuca Igę

Największym dramatem tego odcinka nie będzie jednak samo śledztwo, a relacja między Alanem a Igą. Dziewczyna, przekonana, że wreszcie jest blisko odkrycia prawdy, spróbuje porozmawiać z Alanem i podzielić się swoimi podejrzeniami. Niestety, natrafi na mur. Alan, zmęczony całą sytuacją, rozczarowany i zraniony wcześniejszymi wydarzeniami, nie chce już wracać do tematu. Dla niego sprawa jest zamknięta – zarówno w kwestii Jamesa, jak i relacji z Igą. Wyraźnie daje do zrozumienia, że nie zamierza angażować się ani w dalsze wyjaśnienia, ani w odbudowę tego, co między nimi było. To wszystko sprawia, że widzowie zaczynają zadawać sobie pytanie: czy James od początku manipulował sytuacją, czy może wszystko wymknęło się spod kontroli?

Kiedy oglądać odcinek 4189 „Pierwsza miłość”?

Odcinek 4189 serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 3 kwietnia 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Epizod będzie można obejrzeć również online na platformie Polsat Box Go.

