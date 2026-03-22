Pierwsza miłość, odcinek 4189: Iga odkrywa dramatyczną prawdę o Jamesie, a Alan oddala się od ukochanej

Joanna Dembek
2026-03-22 17:19

Pierwsza miłość, odcinek 4189: Relacja Alana, Igi i Jamesa wchodzi w najbardziej napiętą fazę. Iga zaczyna łączyć fakty i coraz wyraźniej dostrzega, że James może mieć coś do ukrycia. Prawda zaczyna wychodzić na jaw, ale Alan zaczyna zamyka się na Igę. Czy będzie już za późno, by naprawić ich związek i odbudować zaufanie?

Narastające podejrzenia Igi na temat Jamesa

Po wydarzeniach z poprzednich odcinków sytuacja staje się coraz bardziej skomplikowana. W odcinku 4185 Alan próbował ukryć przed bliskimi, że stracił pracę w planetarium, co tylko pogłębiło jego frustrację i poczucie porażki. Dla chłopaka był to kolejny dowód na to, że jego życie wymyka się spod kontroli.

Z kolei w odcinku 4188 Iga postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i odkryć prawdę o kradzieży meteorytu, w którą zamieszany został Alan. James zaoferował pomoc w zdobyciu nagrań z monitoringu, jednak jego zachowanie zaczęło wzbudzać coraz większe wątpliwości. Niby współpracował, ale jednocześnie sprawiał wrażenie, jakby coś ukrywał lub próbował kontrolować przebieg całego śledztwa.

W odcinku 4189 te podejrzenia tylko się nasilą. Iga zacznie dostrzegać kolejne nieścisłości i sygnały, które mogą świadczyć o tym, że James nie jest tak niewinny, jak twierdzi. Każdy kolejny trop będzie prowadził ją do coraz bardziej niepokojących wniosków.

Alan nie może już znieść tej sytuacji i odrzuca Igę

Największym dramatem tego odcinka nie będzie jednak samo śledztwo, a relacja między Alanem a Igą. Dziewczyna, przekonana, że wreszcie jest blisko odkrycia prawdy, spróbuje porozmawiać z Alanem i podzielić się swoimi podejrzeniami. Niestety, natrafi na mur. Alan, zmęczony całą sytuacją, rozczarowany i zraniony wcześniejszymi wydarzeniami, nie chce już wracać do tematu. Dla niego sprawa jest zamknięta – zarówno w kwestii Jamesa, jak i relacji z Igą. Wyraźnie daje do zrozumienia, że nie zamierza angażować się ani w dalsze wyjaśnienia, ani w odbudowę tego, co między nimi było. To wszystko sprawia, że widzowie zaczynają zadawać sobie pytanie: czy James od początku manipulował sytuacją, czy może wszystko wymknęło się spod kontroli?

Kiedy oglądać odcinek 4189 „Pierwsza miłość”?

Odcinek 4189 serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 3 kwietnia 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Epizod będzie można obejrzeć również online na platformie Polsat Box Go.

Pierwsza miłość - Alan, Iga, James
