Pierwsza miłość, odcinek 4168: Kinga wyjdzie z aresztu i wpadnie w ramiona Artura! Wróci do byłego męża, a Janek zostanie z Lilką? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4168 - czwartek, 5.03.2026, o godz. 18 w Polsacie

Kinga przejdzie przez piekło w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości". Zostanie aresztowana pod zarzutem porwania Poli, czyli córki Janka (Maciej Mikołajczyk) i Lilki (Sylwia Sokołowska). Lilka oskarży Kingę, twierdząc, że podała jej leki nasenne, by zabrać dziecko. Sąd będzie rozpatrywał sprawę i zdecyduje o przedłużeniu aresztu na trzy miesiące, a przyjaciele Kingi staną murem po jej stronie, próbując dowieść niewinności żony Stańczuka.

Aresztowana Kinga wyjdzie na wolność po oskarżeniach Lilki

Wkrótce w domu Kingi dojdzie do konfrontacji między Jankiem a Tomkiem (Oskar Wojciechowski), bo młody mężczyzna nie wytrzyma i rzuci się na dziennikarza w szarpaninie, pokazując swoją złość i poczucie krzywdy po aresztowaniu matki. Lilka będzie w tym czasie obserwować sytuację i cieszyć się z zamieszania, licząc na to, że Kinga straci pozycję w życiu Janka. Do końca będzie wierzyć, że przytrzyma mężczyznę dla siebie.

Jednak plan Lilki się nie ziści, bo wkrótce Janek postawi ją pod ścianą. Kobieta przyzna się do swojej intrygi i obieca oczyścić Kingę z zarzutów, jeśli tylko dostanie szansę na utrzymanie przy sobie Poli. Jednak Stańczuk odrzuci jej propozycję, nie pozostawiając jej żadnej nadziei, że będzie mogła manipulować dalej.

Wreszcie w 4168 odcinku "Pierwszej miłości" Kinga opuści areszt i w pierwszej chwili znajdzie ukojenie w ramionach Artura. Czy były ukochany to wciąż wielki przyjaciel, a może okaże się kimś więcej?

Kinga wpadnie w ramiona Artura w 4168 odcinku "Pierwszej miłości"

Dla Kingi będzie to prawdziwa chwila ulgi po tygodniach niepewności i stresu. Artur stanie na wysokości zadania, w odwrotności do Janka. Tymczasem Lilka nadal będzie liczyła, że dzięki Poli utrzyma przy sobie "ukochanego". Ten jednak zaskoczy obie kobiety podczas swojego programu radiowego na żywo, podejmując decyzję, która może zmienić wszystko.