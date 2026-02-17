Pierwsza miłość, odcinek 4161: Kinga porwie Polę?! Lilka zostanie znaleziona półprzytomna - ZDJĘCIA

W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" emocje znów sięgnęły zenitu, a w centrum wydarzeń znalazł się narastający konflikt Kingi i Lilki. Zdeterminowana, by zatrzymać Lilkę i Polę we Wrocławiu, posunęła się do zasięgnięcia porady prawnej, jednocześnie licząc na wsparcie męża. Janek, choć początkowo próbował ostrożnie mediować, ostatecznie stracił cierpliwość, gdy Kinga zagroziła Lilce odebraniem praw rodzicielskich. Tymczasem w wątku młodszych bohaterów Jolka odwlekała zerwanie z Mikim, co skłoniło Tomka do wzięcia spraw w swoje ręce. Jego plany pokrzyżował jednak niespodziewany telefon, który odebrał w kluczowym momencie. Po takiej dawce dramatyzmu pytanie o to, co wydarzy się dalej, nasuwa się samo.

"Pierwsza miłość" odc. 4161 - streszczenie

Alan, przygotowując się do ważnej rozmowy kwalifikacyjnej zaaranżowanej przez Jamesa, zostaje zaskoczony przez wizytę Mikołaja i Kostka. Okazuje się, że do chłopca dotarła szokująca prawda o jego biologicznym ojcu, co jest dla niego ogromnym przeżyciem. Iga nieustannie wspiera Alana w tym trudnym czasie i mocno trzyma kciuki za jego sukces zawodowy. Tymczasem Lilka, chcąc wyjaśnić nieporozumienia, zaprasza Kingę do swojego mieszkania, zupełnie nieświadoma zagrożenia, jakie niesie ze sobą Żukowska. Dręczony złymi przeczuciami Janek, tuż po zakończeniu pracy, pędzi do Lilki, gdzie zastaje ją półprzytomną, a po Kindze i jej córce Poli nie ma nawet śladu. Równolegle Olek i Róża rozwijają swój biznes, planując promocję salonu poprzez kontrakt z celebrytką, a ich oferta trafia do żony Jurka, znanej aktorki, która boryka się z problemami prawnymi.

"Pierwsza miłość" odc. 4161 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na rozwój dramatycznych wydarzeń. Kolejne perypetie ulubionych bohaterów przyniosą wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Jeśli zastanawiacie się, kiedy będzie można obejrzeć najnowszy epizod, mamy dla Was wszystkie niezbędne informacje. Premierowa emisja 4161. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się we wtorek, 24 lutego 2026, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Serial "Pierwsza miłość" od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy swoich ulubionych bohaterów. Akcja rozgrywająca się we Wrocławiu i malowniczym Wadlewie pełna jest nie tylko miłosnych uniesień i dramatycznych rozstań, ale także wątków sensacyjnych i komediowych. Twórcy odważnie poruszają ważne tematy społeczne, dzięki czemu produkcja jest bliska prawdziwemu życiu i od lat pozostaje w sercach fanów. W serialu występują:

