Pierwsza miłość, odcinek 4158: Lilka uwodzi Janka. Składa mu propozycję założenia rodziny - ZDJĘCIA

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam prawdziwego rollercoastera wrażeń. Przede wszystkim Marysia, po namowach Kingi, stanęła przed trudnym zadaniem w sądzie, gdzie jej zeznania przyczyniły się do tego, że Teresa nie uniknęła kary. Równie gorąco było na pogrzebie Stika, który za sprawą jego fanów przerodził się w głośną demonstrację, skrywając przy tym mroczny sekret znany tylko Marcie – w urnie nie było prochów Mateusza. W międzyczasie Fabian, zdeterminowany by zdemaskować Borysa, wysłał Tomka na zwiady. Misja zakończyła się powodzeniem, gdyż przyłapał on Borysa w dość kompromitującej sytuacji w barze kibicowskim. Poprzedni odcinek zostawił nas z wieloma otwartymi wątkami, więc czego możemy spodziewać się dalej?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4158 - streszczenie

Kinga, czując wyrzuty sumienia po kłótni, która wybuchła po plebiscycie, postanawia przeprosić swojego męża. Jest jednak całkowicie nieświadoma, że w tym samym czasie Lilka knuje za jej plecami, próbując uwieść Janka i namówić go na założenie wspólnej rodziny. Tymczasem Borys mierzy się z zawodowym odrzuceniem – jego propozycja współpracy spotyka się z drwiną ze strony właściciela klubu. Sytuacja eskaluje, gdy Borys zostaje wyrzucony z lokalu i wpada w tarapaty, ścigany przez kiboli, ale na ratunek niespodziewanie przybywa mu Marysia. Równie napięte chwile przeżywa Alan, który chcąc pokazać Idze, że akceptuje jej relację z Jamesem, dołącza do ich spotkania, lecz jego zachowanie okazuje się kompletnie nie na miejscu.

"Pierwsza miłość" odc. 4158 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej produkcji z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych postaci. Emocjonujące wątki i niespodziewane zwroty akcji to znak rozpoznawczy tego serialu, a nadchodzący epizod zapowiada się równie interesująco. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń w życiu bohaterów, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy, 4158. odcinek serialu "Pierwsza miłość" będzie można obejrzeć w czwartek, 19 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku nieprzerwanie gości na naszych ekranach. Widzowie od lat z zapartym tchem śledzą perypetie mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Produkcja zręcznie łączy wątki obyczajowe i miłosne z elementami komedii, a nawet sensacji i kryminału, nie bojąc się przy tym poruszać ważnych tematów społecznych. To właśnie ta różnorodność sprawia, że serial wciąż przyciąga przed telewizory rzesze wiernych fanów. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)