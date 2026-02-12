Pierwsza miłość, odcinek 4158: Lilka uwodzi Janka. Składa mu propozycję założenia rodziny - ZDJĘCIA

2026-02-12 10:43

W 4158 odcinku serialu „Pierwsza miłość” emocje sięgną zenitu, a bohaterowie staną przed trudnymi wyborami. Podczas gdy Kinga będzie próbowała załagodzić ostatni konflikt z mężem, Lilka postanowi zagrać o wszystko i zaproponuje Jankowi wspólną przyszłość. To jednak nie koniec kłopotów, bo w poważne tarapaty wpadnie również Borys, a zazdrość Alana doprowadzi do katastrofy.

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam prawdziwego rollercoastera wrażeń. Przede wszystkim Marysia, po namowach Kingi, stanęła przed trudnym zadaniem w sądzie, gdzie jej zeznania przyczyniły się do tego, że Teresa nie uniknęła kary. Równie gorąco było na pogrzebie Stika, który za sprawą jego fanów przerodził się w głośną demonstrację, skrywając przy tym mroczny sekret znany tylko Marcie – w urnie nie było prochów Mateusza. W międzyczasie Fabian, zdeterminowany by zdemaskować Borysa, wysłał Tomka na zwiady. Misja zakończyła się powodzeniem, gdyż przyłapał on Borysa w dość kompromitującej sytuacji w barze kibicowskim. Poprzedni odcinek zostawił nas z wieloma otwartymi wątkami, więc czego możemy spodziewać się dalej?

"Pierwsza miłość" odc. 4158 - streszczenie

Kinga, czując wyrzuty sumienia po kłótni, która wybuchła po plebiscycie, postanawia przeprosić swojego męża. Jest jednak całkowicie nieświadoma, że w tym samym czasie Lilka knuje za jej plecami, próbując uwieść Janka i namówić go na założenie wspólnej rodziny. Tymczasem Borys mierzy się z zawodowym odrzuceniem – jego propozycja współpracy spotyka się z drwiną ze strony właściciela klubu. Sytuacja eskaluje, gdy Borys zostaje wyrzucony z lokalu i wpada w tarapaty, ścigany przez kiboli, ale na ratunek niespodziewanie przybywa mu Marysia. Równie napięte chwile przeżywa Alan, który chcąc pokazać Idze, że akceptuje jej relację z Jamesem, dołącza do ich spotkania, lecz jego zachowanie okazuje się kompletnie nie na miejscu.

"Pierwsza miłość" odc. 4158 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej produkcji z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych postaci. Emocjonujące wątki i niespodziewane zwroty akcji to znak rozpoznawczy tego serialu, a nadchodzący epizod zapowiada się równie interesująco. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń w życiu bohaterów, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy, 4158. odcinek serialu "Pierwsza miłość" będzie można obejrzeć w czwartek, 19 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku nieprzerwanie gości na naszych ekranach. Widzowie od lat z zapartym tchem śledzą perypetie mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Produkcja zręcznie łączy wątki obyczajowe i miłosne z elementami komedii, a nawet sensacji i kryminału, nie bojąc się przy tym poruszać ważnych tematów społecznych. To właśnie ta różnorodność sprawia, że serial wciąż przyciąga przed telewizory rzesze wiernych fanów. W serialu występują m.in.:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
