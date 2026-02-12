Pierwsza miłość, odcinek 4158: Lilka uwodzi Janka. Składa mu propozycję założenia rodziny - ZDJĘCIA

Spis treści
Emocje w serialu "Pierwsza miłość" sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam prawdziwego rollercoastera wrażeń. Przede wszystkim Marysia, po namowach Kingi, stanęła przed trudnym zadaniem w sądzie, gdzie jej zeznania przyczyniły się do tego, że Teresa nie uniknęła kary. Równie gorąco było na pogrzebie Stika, który za sprawą jego fanów przerodził się w głośną demonstrację, skrywając przy tym mroczny sekret znany tylko Marcie – w urnie nie było prochów Mateusza. W międzyczasie Fabian, zdeterminowany by zdemaskować Borysa, wysłał Tomka na zwiady. Misja zakończyła się powodzeniem, gdyż przyłapał on Borysa w dość kompromitującej sytuacji w barze kibicowskim. Poprzedni odcinek zostawił nas z wieloma otwartymi wątkami, więc czego możemy spodziewać się dalej?
"Pierwsza miłość" odc. 4158 - streszczenie
Kinga, czując wyrzuty sumienia po kłótni, która wybuchła po plebiscycie, postanawia przeprosić swojego męża. Jest jednak całkowicie nieświadoma, że w tym samym czasie Lilka knuje za jej plecami, próbując uwieść Janka i namówić go na założenie wspólnej rodziny. Tymczasem Borys mierzy się z zawodowym odrzuceniem – jego propozycja współpracy spotyka się z drwiną ze strony właściciela klubu. Sytuacja eskaluje, gdy Borys zostaje wyrzucony z lokalu i wpada w tarapaty, ścigany przez kiboli, ale na ratunek niespodziewanie przybywa mu Marysia. Równie napięte chwile przeżywa Alan, który chcąc pokazać Idze, że akceptuje jej relację z Jamesem, dołącza do ich spotkania, lecz jego zachowanie okazuje się kompletnie nie na miejscu.
"Pierwsza miłość" odc. 4158 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani popularnej produkcji z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych postaci. Emocjonujące wątki i niespodziewane zwroty akcji to znak rozpoznawczy tego serialu, a nadchodzący epizod zapowiada się równie interesująco. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń w życiu bohaterów, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy, 4158. odcinek serialu "Pierwsza miłość" będzie można obejrzeć w czwartek, 19 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku nieprzerwanie gości na naszych ekranach. Widzowie od lat z zapartym tchem śledzą perypetie mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Produkcja zręcznie łączy wątki obyczajowe i miłosne z elementami komedii, a nawet sensacji i kryminału, nie bojąc się przy tym poruszać ważnych tematów społecznych. To właśnie ta różnorodność sprawia, że serial wciąż przyciąga przed telewizory rzesze wiernych fanów. W serialu występują m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)