Na Wspólnej, odcinek 4166: Marta jest w ciąży? Mikołaj znajduje pozytywny test ciążowy! - ZDJĘCIA

Ostatnie wydarzenia w serialu "Na wspólnej" z pewnością dostarczyły widzom solidnej dawki emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Wszystko zaczęło się od testu ciążowego Kaliny, który wpadł w ręce Justyny, co doprowadziło ją i Darka do przekonania, że muszą powstrzymać ślub Tadka z rzekomą oszustką. Sam Darek również namieszał w życiu Kasi – po odkryciu, że to on był tajemniczym nabywcą jej obrazów i zobaczeniu go z Anetą, zażądała rozwodu. Na szczęście nie u wszystkich panowała tak napięta atmosfera, ponieważ Wojtek, za namową swojej kursantki, zabrał Żanetę na emocjonującą przejażdżkę, która zakończyła się namiętnymi chwilami. Tymczasem Julka dokonała szokującego odkrycia, uświadamiając sobie, że jej chłopak jest zamieszany w handel narkotykami, i postawiła mu twarde ultimatum. Poprzedni odcinek zostawił nas z wieloma otwartymi wątkami, więc czego możemy spodziewać się tym razem?

"Na wspólnej" odc. 4166 - streszczenie

Powrót Leśniewskich z górskiego wyjazdu przynosi nieoczekiwane komplikacje, gdy Marta zaczyna odczuwać silne mdłości i ma torsje. Mikołaj, robiąc pranie, ze zdumieniem znajduje pozytywny test ciążowy, co wprowadza go w kompletną konsternację. W tym samym czasie jego syn, Ksawery, desperacko poszukuje bielizny swojej dziewczyny, chcąc ukryć fakt jej noclegu, lecz zamiast tego natrafia na ten sam test ciążowy, co wprawia go w przerażenie. Równolegle Kasia mocno przeżywa decyzję o rozwodzie i wyznaje ojcu, że wciąż darzy Darka uczuciem, ten z kolei obwinia o wszystko Kalinę i wraz z Justyną knuje intrygę, by zmusić ją do badania USG i udowodnić, że jej ciąża jest oszustwem. Na innym froncie Eliza staje w obronie chłopca surowo ukaranego przez trenera Bartka za palenie papierosów, by wkrótce poznać bolesną prawdę o jego przeszłości – stracie syna, który zmarł na białaczkę.

"Na wspólnej" odc. 4166 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Na Wspólnej" z pewnością nie mogą doczekać się, aby zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych postaci. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco i przyniesie wiele niespodziewanych zwrotów akcji. Dla wszystkich, którzy śledzą perypetie mieszkańców tytułowej ulicy, mamy najważniejsze informacje dotyczące premiery. Najnowszy, 4166. odcinek serialu "Na Wspólnej" zostanie wyemitowany w czwartek, 19 lutego 2026 roku, o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię grupy przyjaciół z domu dziecka i ich rodzin. Wszystko zaczęło się od obietnicy i wspólnego domu, który stał się fundamentem dla kolejnych pokoleń Ziębów, Hofferów i Brzozowskich. To właśnie tam śledzimy ich wzloty i upadki, przekonując się, że przyjaźń może stworzyć więzi silniejsze niż więzy krwi. Ta poruszająca opowieść o miłości i codziennych problemach niezmiennie przyciąga przed ekrany rzesze fanów. W serialu występują m.in.:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)