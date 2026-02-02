Pierwsza miłość, odcinek 4150: Mateusz podaje Emilce zatrute wino, a Fryderyk rozpoczyna dramatyczny wyścig z czasem - ZDJĘCIA

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek był tego najlepszym dowodem. Podczas gdy zdesperowany Fryderyk wyznaczył milion złotych nagrody za odnalezienie Emilki, Bartek, chroniony przez Ilonę, czuł się całkowicie bezsilny w swojej izolacji. W tym samym czasie sama porwana przeżywała prawdziwy horror – Mateusz zaprowadził ją do ukrytej jaskini, a ona zrozumiała, że z tak precyzyjnie zaplanowanej pułapki może już nie uciec. Na domiar złego, do Marysi, Marty, Kingi oraz Mariana Śmiałka dotarły tajemnicze zielone koperty, które uświadomiły im, że perfidia Stika była znacznie większa, niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje tylko jedno pytanie: co jeszcze może nas zaskoczyć?

"Pierwsza miłość" odc. 4150 - streszczenie

Mroczny plan Stika wkracza w decydującą fazę. W odizolowanej od świata jaskini mężczyzna podaje Emilce wino, zatajając przed nią, że jest ono zatrute. Całą sytuację obserwują Marta, Marysia i Kinga, które bezskutecznie próbują ostrzec przyjaciółkę przed śmiertelnym niebezpieczeństwem, jednak Stik wszystko przewidział, uniemożliwiając im interwencję. W tym samym czasie policja z Fryderykiem na czele bezowocnie poszukuje miejsca, w którym Mateusz realizuje swój okrutny spektakl. Przełomem okazuje się nagroda pieniężna wyznaczona przez Fryderyka, która przynosi kluczową informację o lokalizacji Emilki, a on sam rusza jej na ratunek, mając dramatycznie mało czasu.

"Pierwsza miłość" odc. 4150 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością czekający na dalsze losy Emilki z pewnością zastanawiają się, kiedy będą mogli zobaczyć ten pełen napięcia odcinek. Emocje sięgają zenitu, a twórcy serialu przygotowali dla widzów prawdziwy rollercoaster uczuć. Już wkrótce dowiemy się, czy pomoc dla Emilki nadejdzie na czas. Premierowa emisja odcinka 4150 serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w poniedziałek, 9 lutego 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od lat gości na ekranach polskich telewizorów, niezmiennie przyciągając rzesze wiernych fanów. Widzowie od 2004 roku śledzą perypetie swoich ulubionych bohaterów, których losy splatają się we Wrocławiu i malowniczym Wadlewie. Produkcja zręcznie łączy wątki obyczajowe z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału, poruszając przy tym ważne tematy społeczne. To właśnie ta różnorodność sprawia, że historia Marysi i jej przyjaciół nigdy się nie nudzi, a każdy odcinek dostarcza nowych emocji. W serialu występują m.in.: