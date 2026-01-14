Pierwsza miłość, odcinek 4140: Koniec Dominiki? Zwieje za granicę, ale jednego nie przewidzi

"Pierwsza miłość" odcinek 4140 - poniedziałek, 26.01.2026, o godz. 18 w Polsacie

W 4140 odcinku „Pierwszej miłości” Dominika będzie coraz bardziej przekonana, że jedynym ratunkiem jest ucieczka za granicę. Kobieta będzie działać pod presją strachu, bo zacznie obawiać się nie tylko o siebie, lecz także o Julkę (Dąbrówka Kruk). Despotyczny zleceniodawca, z którym wcześniej współpracowała, stanie się realnym zagrożeniem. Dominika uzna, że musi definitywnie zakończyć tę relację, zanim będzie za późno... To oznacza zniknięcie na zawsze?

Dominika wyjedzie na zawsze w 4140 odcinku "Pierwszej miłości"?

Jej decyzja o wyjeździe nabierze dramatycznego wymiaru, bo w tym samym czasie Marysia wciąż będzie walczyć o życie w szpitalu. Stan bliźniaczki powoli się polepszy, a ukochana Kacpra (Damian Kulec) odzyska przytomność. Jednak wyjdzie na jaw, że jej pamięć szwankuje!

Zanim jednak dojdzie do wydarzeń z 4140 odcinka, już w 4137 odcinku „Pierwszej miłości” Dominika i Karma (Monika Dawidziuk) trafią na coś, co wstrząśnie nimi do głębi. Podczas obrabiania domu Izabeli (Olga Bończyk) usłyszą niepokojące hałasy i jęki dochodzące z piwnicy. Gdy zdecydują się sprawdzić, co się tam dzieje, odkryją ledwie żywą Teresę (Ewa Skibińska). Sytuacja okaże się dramatyczna, bo Dominika i Karma nie będą mogły wezwać karetki ani powiadomić policji. Same nie powinny tam być, a każde nieostrożne posunięcie może sprowadzić na nie poważne kłopoty. To odkrycie jeszcze bardziej uświadomi Dominice, jak bardzo wszystko wymknęło się spod kontroli.

Porwanie Dominiki w 4140 odcinku „Pierwszej miłości”! Ucieczka nie dojdzie do skutku

W 4140 odcinku „Pierwszej miłości” Dominika, tuż przed planowaną ucieczką za granicę, spróbuje ostatecznie rozprawić się ze swoim zleceniodawcą. Będzie przekonana, że to jedyny sposób, by ochronić Julkę i zamknąć ten rozdział. Nie zdąży jednak wykonać pierwszego ruchu. Mężczyzna ją ubiegnie i nasyła swoich ochroniarzy. Ci z zaskoczenia porwą zarówno Karmę, jak i Dominikę. Wszystko wydarzy się błyskawicznie, bez szansy na ucieczkę czy wezwanie pomocy. Dominika znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a jej plan zniknięcia legnie w gruzach.

Choć sytuacja Dominiki będzie wyglądać beznadziejnie, w 4140 odcinku „Pierwszej miłości” dojdzie do nieoczekiwanego zwrotu. Ochroniarze również zostaną zaskoczeni przez kogoś trzeciego. To wydarzenie otworzy nowy rozdział w dramatycznym wątku Dominiki i postawi pod znakiem zapytania jej dalsze losy.