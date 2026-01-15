Pierwsza miłość, odcinek 4138: Marek podstępem dostaje się do pilnowanej przez policję sali i dokonuje szokującego odkrycia

Ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, rzucając bohaterów w wir dramatycznych wydarzeń. Dominika i Karma podczas włamania do domu Izabeli dokonały makabrycznego odkrycia, znajdując w piwnicy wyczerpaną Teresę, której nie mogły wezwać pomocy. W tym samym czasie Janek, zgłoszony do plebiscytu na radiowy głos roku, mógł liczyć na wsparcie Lilki, podczas gdy przytłoczona ostatnimi wydarzeniami Kinga ledwo to zarejestrowała. Biały z kolei, po tym jak dowiedział się o Marysi, pojechał pocieszyć Melkę, opowiadając jej przy okazji o Angelice zamkniętej w domu przez ojca. Nie trzeba było długo czekać na reakcję siostry, która postanowiła pomóc bratu i włamała się do willi Olszewskich. Wygląda na to, że bohaterowie znowu zostali postawieni w ekstremalnych sytuacjach, które zdefiniują ich najbliższą przyszłość.

"Pierwsza miłość" odc. 4138 - streszczenie

Lucynka wreszcie będzie mogła złapać oddech, ponieważ Jędrek zdecyduje się tymczasowo przejąć jej obowiązki. To nietypowe poświęcenie wzbudzi jednak podejrzenia u Maurycego, który zacznie domyślać się, że jego kuzyn żywi cieplejsze uczucia do jego żony. W międzyczasie narasta konflikt między Kingą a Lilką, która konsekwentnie unika odbierania telefonów. Zirytowana tą sytuacją Kinga postanowi skonsultować się z adwokatem w sprawie ustalenia opieki nad Polą, kompletnie ignorując prośby Janka o zachowanie rozsądku. Równocześnie w klinice Marek zauważy, że jedna z sal jest pilnowana przez policję, a wymijające odpowiedzi Kacpra tylko podsycą jego ciekawość, co doprowadzi go do szokującego odkrycia.

"Pierwsza miłość" odc. 4138 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują dalszych losów swoich ulubionych bohaterów i z pewnością zastanawiają się, kiedy będą mogli zobaczyć najnowsze perypetie. Nowe intrygi i emocjonujące zwroty akcji zbliżają się wielkimi krokami. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić nadchodzących wydarzeń, mamy wszystkie niezbędne informacje. Premierowa emisja 4138. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w czwartek, 22 stycznia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to serial, który od 2004 roku niezmiennie gości na ekranach, zabierając widzów w podróż po tętniącym życiem Wrocławiu i malowniczym Wadlewie. Produkcja zręcznie łączy wątki obyczajowe, takie jak pierwsze miłości i zdrady, z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału. Twórcy nie boją się również poruszać ważnych tematów społecznych, co sprawia, że historia Marysi, Kingi i ich przyjaciół od lat pozostaje bliska sercom widzów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: