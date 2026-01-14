Pierwsza miłość, odcinek 4137: Dominika i Karma dokonują w piwnicy Izabeli szokującego odkrycia, ale wezwanie pomocy może kosztować je wolność

2026-01-14 9:58

Nadchodzący 4137 odcinek serialu „Pierwsza miłość” przyniesie prawdziwy rollercoaster emocji! Podczas gdy jedni bohaterowie w trakcie włamania dokonają szokującego odkrycia w piwnicy, inni zdecydują się na brawurową akcję, by pomóc najbliższym. To będzie epizod pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji, których nie możecie przegapić!

Autor: ATM Grupa/ fot. Alicja Kopczyńska Dominika i Karma (Monika Dawidziuk) z serialu "Pierwsza miłość" dokonują włamania do domu Izabeli, wchodzą przez otwarte drzwi. Kobieta z latarką w ręku trzyma foliowe torby, podczas gdy mężczyzna, również z latarką, ciągnie małą walizkę. Więcej o ich losach na Super Seriale.

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" wciąż nie opadają, a ostatni odcinek dostarczył fanom solidnej dawki intryg i niepewności. Olek znalazł sprytny sposób na swoją teściową, Różę, odwracając jej uwagę soczystą plotką o romansie Artura i Bereniki, co skłoniło kobietę do natychmiastowej interwencji. W tym samym czasie Dominika, szukając zemsty za Marysię, postanowiła okraść dom Izabeli i w tym celu zdecydowała się uwolnić Karmę z pomocą zaprzyjaźnionych kibiców. Nie zabrakło też wątku Marty, która sparaliżowana strachem przed Mateuszem, wykorzystała zaproszenie od Szymona jako pretekst do wyjścia z domu. Niestety, lęk jej nie opuszczał i kobiecie wszędzie zdawał się towarzyszyć cień Stika. Jakie konsekwencje przyniosą te odważne i ryzykowne decyzje bohaterów?

"Pierwsza miłość" odc. 4137 - streszczenie

Włamanie Dominiki i Karmy do domu Izabeli przybiera nieoczekiwany obrót, gdy z piwnicy zaczynają dobiegać niepokojące odgłosy. Na miejscu znajdują wyczerpaną Teresę, jednak z uwagi na własne położenie nie mogą wezwać pomocy medycznej ani policji. W tym samym czasie Janek zostaje nominowany w plebiscycie na radiowy głos roku, co z powodu ostatnich przeżyć umyka uwadze przytłoczonej Kingi. Z radosną nowiną i prezentem zjawia się u niego natomiast Lilka. Tymczasem Biały, dowiedziawszy się o sytuacji Marysi, jedzie wesprzeć Melkę, która opiekuje się Julką, i przy okazji opowiada siostrze o uwięzionej przez ojca Angelice. Zdeterminowana Melka postanawia wykorzystać swoje niezwykłe umiejętności, by dostać się do willi Olszewskich i pomóc bratu.

"Pierwsza miłość" odc. 4137 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z niecierpliwością wyczekują na rozwój dramatycznych wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. W nadchodzącym odcinku czeka nas kolejna porcja emocji, zwłaszcza w wątku Dominiki i Teresy. Aby nie przegapić kluczowych momentów, warto zanotować sobie datę premiery. Najnowszy, 4137. odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany w środę, 21 stycznia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" od lat gości na ekranach polskich telewizorów, zabierając widzów w podróż po losach mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa. Serial po mistrzowsku łączy wątki miłosne, dramatyczne zwroty akcji, a także elementy sensacyjne i komediowe, dzięki czemu każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Twórcy nie boją się również podejmować ważnych społecznie tematów, co sprawia, że historia Marysi i jej bliskich jest tak autentyczna i bliska widzom. To właśnie ta unikalna mieszanka gatunków i życiowych historii sprawia, że produkcja od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
