Pierwsza miłość, odcinek 4114: Teresa po ślubie wyciągnie psychola Mateusza z więzienia! Stik ma plan jak odzyskać wolność - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4114 - środa, 10.12.2025, o godz. 18 w Polsacie

Teresa uległa i wyszła za Mateusza dość naiwnie sądząc, że Stik naprawdę ją pokochał. Matka Kingi po latach burzliwego związku z Markiem (Maciej Tomaszewski) znowu znalazła się w niebezpiecznym wirze uczuć, tym razem z psycholem, który od dawna wiedział, jak grać na jej słabościach. Oszust nigdy nie planował szczerego uczucia, jego zainteresowanie Teresą opierało się wyłącznie na manipulacji i kontroli. Szkoda tylko, że kobieta nadal o tym nie wie!

Zmanipulowana Teresa wyciągnie psychola Mateusza z więzienia?

Nawet ojciec Kingi stracił cierpliwość do wyczynów Teresy. Wkrótce w "Pierwszej miłości" Marek przestanie utrzymywać z nią kontakt i ograniczy jej dostęp do córek, bo kobieta wykona coraz głupsze ruchy.

To Izabela przekonywała Teresę, że ślub z Mateuszem to krok konieczny, a przy okazji zaoferowała wsparcie w realizacji jego planów, choć w zamian oczekuje przecież własnych korzyści. W ogóle nie jest szczerą koleżanką Teresy.

W 4114 odcinku "Pierwszej miłości" Teresa nadal będzie się wahać, czy propozycje Mateusza, jego ciągłe prośby mają sens. Jaki okaże się plan psychola, by wyjść na wolność? Tego jeszcze nie wiadomo, ale pewnym jest, że potrzebuje uległości Teresy i manipulacji Izabeli.

Matka Kingi otrząśnie się w porę?

Wiele wskazuje na to, że Teresa nie oprzytomnieje. paradoksalnie spotkanie z Markiem w jednym z nadchodzących odcinków "Pierwszej miłości" tylko pogorszy sprawę. Ojciec Kingi poda jej walizkę z rzeczami, nagada i oceni. To wręcz popchnie Teresę w ramiona Mateusza.

Matka Kingi, choć świadoma ryzyka, będzie zdeterminowana, by pomóc Stikowi uciec, wierząc w jego zapewnienia i obietnice. Izabela pozostanie w tle, czekając na moment, w którym będzie mogła skorzystać na sytuacji, a Teresa, coraz głębiej wplątana w grę Mateusza, nie będzie mieć łatwego wyboru.