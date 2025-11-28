Pierwsza miłość, odcinek 4112: Julka w odważnej sesji pokaże za dużo?! Córka Marysi znów wpadnie w kłopoty - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4112 - środa, 10.12.2025, o godz. 18 w Polsacie

Julka odda się nowemu zajęciu. Córka Marysi (Aneta Zając) będzie głodzić się i nadmiernie ćwiczyć, by dobrze wypaść przed obiektywem, a przeciążenie sprawi, że omal nie zemdleje. To jednak nie zniechęci jej do dalszej pracy, bo razem ze Stasią stawią się na sesji, z nadzieją, że to właśnie ona zostanie wybrana przez szefową agencji...

Odważna sesja Julki w 4112 odcinku "Pierwszej miłości"

Julka niejednokrotnie w przeszłości sprawiała Marysi spore kłopoty, np. przez dziwne „przyjaźnie” z przybraną babcią, Izabelą (Olga Bończyk), matką Kacpra (Damian Kulec). Teraz nastolatka znów może wpakować się w tarapaty, bo wymagania agencji będą mocno konfrontacyjne.

I tak właśnie w 4112 odcinku "Pierwszej miłości" pojawi się niebezpieczna, dziwna sytuacja, która wpakuje Julkę w bardzo niekomfortową sytuację. Julka wraz ze Stasią stawią się w studio, gdzie mają zostać wykonane fotografie. Szkoda tylko, że nagle na córkę Marysi zostanie nałożona poważna presja, wręcz przymus, że musi być odważniejsza...

Julka w niebezpieczeństwie?! Ze Stasią zemszczą się na fotografce

W 4113 odcinku "Pierwszej miłości" Julka i Stasia spróbują wykorzystać media społecznościowe, by napiętnować szefową agencji za bezwzględne traktowanie młodych modelek. Liczą na ogromny odzew i wsparcie społeczności, ale w praktyce przekonają się, że ich akcja nie przyniesie oczekiwanego efektu i spotkają się z kolejnym rozczarowaniem.

Równocześnie Izabela znów zacznie "wspierać" młodą Julkę i tylko nakręci sytuację. Julka, mimo młodego wieku, będzie gotowa ryzykować i wciąż eksperymentować z nowymi wyzwaniami. Jej przygoda z modelingiem może nie tylko zmienić jej życie, ale także ponownie wprawić Marysię w niepokój o córkę.