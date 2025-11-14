Pierwsza miłość, odcinek 4101: Izabela namówi Teresę na ślub z Mateuszem?! Uda przyjaciółkę matki Kingi - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4101 - wtorek, 25.11.2025, o godz. 18 w Polsacie

Trudno dorównać Izabeli w ilości intryg i podejrzanych znajomości dla własnych korzyści. W 4101 odcinku "Pierwszej miłości" podła matka Kacpra znów zadziała, by mieć w garści zdezorientowaną Teresę. Matka Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) będzie w coraz większej desperacji. Podkochuje się z psycholu Mateuszu (Lesław Żurek), który wykorzystuje ją dla własnych potrzeb. Zagubiona Teresa nie wie już, co jest dobre, a co złe. Kto jest jej przyjacielem, a kto wrogiem.

Izabela omota Teresę

Kolejne odcinki "Pierwszej miłości" pokażą, że Izabela za nic się nie zatrzyma. Przez jakiś czas wodziła Grażynę (Grażyna Wolszczak) za nos, wmawiała jej, że niby potrąciła człowieka, uzależniając kobietę od alkoholu i swojego towarzystwa. Teraz podła matka Kacpra weźmie sobie za cel naiwną Teresę.

Teresa sądzi bowiem, że łączy ją wyjątkowa więź z Mateuszem. Psychol zaszkodził wielu osobom, jest nieobliczalny i nie ma skrupułów. Okręcił sobie Teresę wokół palca, a ona myśli, że znalazła miłość... Tymczasem Marek (Maciej Tomaszewski) będzie czekał na ponowny ślub z ukochaną. Przecież rodzice Kingi są po rozwodzie, ale kontynuują związek. Marzeniem Marka jest ponowny ślub. Nie wie, że w życiu Teresy to Mateusz odgrywa ważniejszą rolę...

Teresa w niebezpieczeństwie

W 4101 odcinku "Pierwszej miłości" Izabela usłyszy, jak Teresa czule rozmawia przez telefon i od razu pomyśli, że jej przyjaciółka w końcu pogodziła się z mężem. Przez chwilę będzie przekonana, że w ich małżeństwie wszystko wróciło na właściwe tory. Jednak szybko zostanie wyprowadzona z błędu, gdy Teresa jasno daj jej do zrozumienia, że wcale nie rozmawia z mężem. Co więcej, ich sytuacja będzie znacznie bardziej skomplikowana, niż Izabela początkowo zakładała. To da jej do myślenia i popchnie do kolejnych działań. Wkrótce kobieta zacznie usilnie namawiać Teresę na ślub z Mateuszem...