Pierwsza miłość, odcinek 4090: Tomek oskarżony o kradzież! Upokorzą go w nowej knajpie - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4090 - piątek, 7.11.2025, o godz. 18 w Polsacie

Wydawało się, że po trudnych początkach Tomek w końcu zacznie układać sobie życie zawodowe. Po powrocie z Francji, gdzie szkolił się w sztuce kulinarnej, dostanie szansę na dalsze szkolenie warsztatu w prestiżowej wrocławskiej restauracji. Choć od początku nie będzie brakowało mu wrogów, młody chłopak umie ciężko pracować i udowodni wszystkim, że zasłużył na miejsce w zespole.

Poważne kłopoty syna Kingi w 4090 odcinku "Pierwszej miłości"

W 4090 odcinku „Pierwszej miłości” Tomek spróbuje załagodzić napiętą atmosferę w knajpie. Uda mu się nawet doprowadzić do pozornego rozejmu z rywalem, który nie przestanie podkładać mu świnie i spróbuje go ośmieszyć przed resztą załogi. Chłopak uwierzy, że konflikt został rozwiązany i że w końcu może skupić się na pracy. To zaufanie może go sporo kosztować.

Tomek oskarżony o kradzież!

Niestety, jego spokój nie potrwa długo. Menadżer restauracji nagle oskarży Tomka o kradzież! Dla ambitnego chłopaka to będzie ogromne upokorzenie – nikt nie stanie w jego obronie, a atmosfera wokół niego gwałtownie się pogorszy. Tomek zrozumie, że ktoś celowo próbuje go pogrążyć i zniszczyć jego karierę już na starcie.

Jolka (Justyna Zielska), widząc jego bezsilność i frustrację, doradzi mu, by nie pozostawał dłużny. Zacznie przekonywać do zemsty. Tomek jednak, mimo wszystko, postanowi zachować się inaczej. Nie będzie chciał uciekać się do podstępów i brudnych gierek – zdecyduje się oczyścić swoje imię po swojemu, z honorem.

Oskarżenie o kradzież będzie dla Tomka kolejnym trudnym doświadczeniem po wszystkich rodzinnych dramatach i życiowych zawirowaniach. Syn Kingi już nie raz pokazał, że potrafi walczyć o siebie i o swoich bliskich. Teraz jednak będzie musiał udowodnić, że potrafi także zachować zimną krew w sytuacji, gdy wszyscy są przeciwko niemu.