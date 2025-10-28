Pierwsza miłość, odcinek 4088: Nowy biznes Dominiki. Wykorzysta talent Karmy, ale nowa koleżanka nie da się podejść - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4088 - środa, 5.11.2025, o godz. 18 w Polsacie

Nowa znajomość Dominiki rozpocznie się w wyjątkowo nietypowy sposób. Już 4082 odcinku serialu "Pierwsza miłość" obie kobiety wpadną na siebie podczas próby kradzieży – dosłownie. Okaże się, że cel mają ten sam, ale zamiast walczyć o łup, postanowią połączyć siły. Tak narodzi się relacja, która w krótkim czasie stanie się w czymś więcej niż przelotną znajomością.

Dominika i Karma mają wspólny cel. Są siebie warte

Dominika, która po powrocie do Wrocławia wciąż będzie szukała sposobu na szybki zarobek, natychmiast dostrzeże potencjał w nowej znajomej. Karma okaże się kobietą przebojową, sprytną i obdarzoną talentem, który może przynieść duże pieniądze. Dla Dominiki to wystarczający powód, by zaproponować jej wspólny interes. W 4088 odcinku „Pierwszej miłości” siostra Marysi postanowi wykorzystać zdolności Karmy w nowym, nielegalnym przedsięwzięciu. Pomysł zapowiada się na zyskowny, ale równie ryzykowny – a jak wiadomo, Dominika zawsze lubiła balansować na granicy prawa. Problem w tym, że Karma szybko zorientuje się, że jest traktowana bardziej jak narzędzie niż partnerka.

Karma nie da się podejść Dominice

Zamiast ślepo wykonywać polecenia, postawi Dominice twarde warunki. Ich współpraca, zamiast przynieść harmonię, stanie się polem rywalizacji dwóch silnych charakterów. Dla Karmy liczy się lojalność i równe traktowanie – i choć początkowo wydawała się idealną wspólniczką, nie zamierza pozwolić, by Dominika ją wykorzystywała. Powrót Dominiki do Wrocławia to jedno z najgłośniejszych wydarzeń kolejnych odcinków "Pierwszej miłości". Jej działania wkrótce odbiją się także na Marysi (Aneta Zając), która od dawna próbuje ułożyć sobie spokojne życie z Kacprem (Damian Kulec). Wraz z pojawieniem się Karmy i powrotem Dominiki, w mieście ponownie zawrze od emocji.